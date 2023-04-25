Ein Sektor, der eine beispiellose und konsequente digitale Transformation erlebt hat, sind Banken und Finanzdienstleistungen. Im letzten Jahrzehnt hat sich das Banking von physischen Bankgeschäften über das Internet auf Mobilgeräte verlagert, wodurch wichtige, alltägliche Transaktionen einfacher, schneller und müheloser werden.

Cognizant stellt den Kunden in den Mittelpunkt und hat Kunden bei der Bewältigung von Herausforderungen unterstützt, indem es ihre Prozesse mit Salesforce CRM-Kompetenzen und integrierten Strategien rationalisiert hat, die das Geschäftswachstum beschleunigen. Ganz gleich, ob der Schwerpunkt auf Einzelhandel oder Gewerbe, Kreditvergabe oder Zahlungen liegt, wir schaffen End-to-End-Erlebnisse, die für effiziente Abläufe und Kundenzufriedenheit sorgen. Sehen Sie sich unsere Angebote an: