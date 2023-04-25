Cognizant Neuro AI Enterprise Core
Stärkung von Unternehmen durch auf den Menschen fokussierte KI
Unsere Kunden haben mit unseren Plattformen starke Ergebnisse erzielt
Ermöglicht agentischer KI, nahtlos über heterogene Unternehmensplattformen hinweg zu arbeiten, ohne bestehende Systeminvestitionen zu stören
Bietet zentrale Einblicke in Echtzeit sowie intelligente Aufsicht im gesamten Finanzbereich und IT-Betrieb sowie Lieferketten- und Humankapitalmanagement
Beschleunigt die Einführung durch wiederverwendbare, vorgefertigte Agenten in Kombination mit kognitivem Reasoning für eine kontextrelevante Entscheidungsfindung
Gewährleistet eine nahtlose, sichere Integration von Agenten mit den zentralen Unternehmenssystemen, um eine End-to-End-Prozessorchestrierung zu ermöglichen
Integriert rollenbasierten Zugang, Durchsetzung von Richtlinien und Prüfbarkeit, um verantwortungsvolle und sichere autonome Abläufe sicherzustellen
Bietet Steuerungen der Enterprise-Klasse, die es agentischen Lösungen ermöglichen, konsistent zu skalieren und gleichzeitig verantwortungsvolle KI-Compliance und Vertrauen zu gewährleisten
Eine einheitliche Architektur für unternehmensweite KI
Die Cognizant Neuro AI Enterprise Core Plattform gewährleistet vorhersehbare Skalierung, Wiederholbarkeit und KI-Operationen der Enterprise-Klasse, die auf drei grundlegenden Säulen basieren:
Partnerschaft für Erfolg mit skalierbarer Unternehmens-KI
Die Cognizant Neuro AI Enterprise Core Plattform unterstützt Sie dabei, wichtige Chancen in Sachen KI zu identifizieren und eine klare, umsetzbare Transformationsstrategie zu erarbeiten, während unser Ansatz intensiver Beratung sicherstellt, dass jede Initiative mit Ihren strategischen Prioritäten abgestimmt ist und messbare betriebswirtschaftliche Ergebnisse erzielt.
Mit flexiblen Engagement-Modellen – von Discovery-Workshops bis hin zu festen MVPs – beschleunigen wir die Einführung und reduzieren das Risiko. Die Bereitstellung von generativer KI im großen Maßstab und die agentenbasierte Ausführung führen schneller zur Wertschöpfung und gewährleisten operative Exzellenz.
Unternehmen, die in der gesamten Organisation von Skalierungseffekten profitieren möchten, bieten wir eine robuste Architektur, Governance und optionale Wertrealisierung bei der Unterstützung der Büroumgebung, um eine konsistente Implementierung, messbare Wirkung und kontinuierliche Verbesserungen zu gewährleisten.
Bereit, die Power der Unternehmens-KI zu nutzen?
Unsere Experten unterstützen Sie dabei, Innovationen zu beschleunigen, Abläufe zu optimieren und KI problemlos zu skalieren. Nehmen Sie Kontakt auf und beginnen Sie ein Gespräch mit uns, um maßgeschneiderte Lösungen zu erkunden oder eine Strategiesitzung zu planen. Bauen wir gemeinsam die Zukunft Ihres Unternehmens.
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