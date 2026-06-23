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ISG Provider Lens® Global Capability Center (GCC) Services 2026
Cognizant als Leader in der ISG Provider Lens® Global Capability Center (GCC) Services 2026 Study ausgezeichnet

Cognizant wurde sowohl in den Design- und Setup-Quadranten als auch in den Bereichen Optimierung und Verbesserung des ISG Provider Lens® Global Capability Center (GCC) Services 2026-Berichts ausgezeichnet, veröffentlicht von der Information Services Group (ISG), einem führenden globalen KI-zentrierten Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Die Auszeichnung hebt die umfassenden, KI-nativen Fähigkeiten von Cognizant über den gesamten GCC-Lebenszyklus hinweg hervor – von der anfänglichen Strategie und Einrichtung bis hin zur fortlaufenden Transformation und Wertschöpfung. Der AI Builder-Ansatz von Cognizant hilft Kunden, aus KI-Investitionen messbare Unternehmensergebnisse zu erzielen, indem er Full-Stack-, kontextbewusste KI-Lösungen in Betriebsmodelle, Plattformen und tägliche Arbeit integriert.

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Cognizant – Global Capability Center (GCC) Services
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