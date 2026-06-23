Cognizant wurde sowohl in den Design- und Setup-Quadranten als auch in den Bereichen Optimierung und Verbesserung des ISG Provider Lens® Global Capability Center (GCC) Services 2026-Berichts ausgezeichnet, veröffentlicht von der Information Services Group (ISG), einem führenden globalen KI-zentrierten Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Die Auszeichnung hebt die umfassenden, KI-nativen Fähigkeiten von Cognizant über den gesamten GCC-Lebenszyklus hinweg hervor – von der anfänglichen Strategie und Einrichtung bis hin zur fortlaufenden Transformation und Wertschöpfung. Der AI Builder-Ansatz von Cognizant hilft Kunden, aus KI-Investitionen messbare Unternehmensergebnisse zu erzielen, indem er Full-Stack-, kontextbewusste KI-Lösungen in Betriebsmodelle, Plattformen und tägliche Arbeit integriert.