ISG Provider Lens™ – KI-gestütztes Outsourcing bei der Anwendungsentwicklung (KI-gestützte ADM-Services) in APAC, Europa und den USA

Diese Anerkennung spiegelt unserer Meinung nach unsere Stärke im Bereich KI-gestützte Anwendungsentwicklung und modernes Engineering wider, mit der wir den Geschäftswert für unsere Kunden steigern. Wir kombinieren umfassende Branchenexpertise mit KI-gestützten, proprietären Plattformen wie Cognizant Neuro®AI Engineering, Flowsource™ und Skygrade™, um sichere, skalierbare Innovationen zu liefern. Unser primär an KI ausgerichtetes Liefermodell, das von GenAI-Engineering und agentischer KI-Orchestrierung bestimmt wird, ermöglicht es Kunden branchenübergreifend, die Anwendungsentwicklung zu beschleunigen, Agilität zu erreichen und messbare Ergebnisse im großen Maßstab zu liefern.

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