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ISG EMEA Paragon™ Awards 2025 Winner – Nachhaltigkeit
Cognizant und Stena Bulk gewinnen den ISG EMEA Paragon™ Award für Nachhaltigkeit 2025

Stena Bulk und Cognizant wurden gemeinsam bei den ISG Paragon™ Awards für die STORM-Initiative ausgezeichnet, was zeigt, wie angewandte KI die Prognosegenauigkeit verbessert, Emissionen reduziert und die maritime Resilienz stärkt.

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2025 ISG EMEA Paragon™ Award für Nachhaltigkeit Auszeichnung
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