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Informatica Global Partner Awards 2025
Partner des Jahres für die globale Modernisierung

Cognizant wurde bei den Informatica Global Partner Awards 2025 zum Global Modernization Partner of the Year ernannt. Dies unterstreicht unser Engagement, die digitale Transformation zu beschleunigen, Datenplattformen zu modernisieren und strategische, cloudbasierte Werte für unsere Kunden zu erschließen.

Informatica Global Partner Awards 2025
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