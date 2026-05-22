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Horizon 3 Market Leader und „SaS Star“ in HFS Horizons: Agentic Services, 2026
Cognizant als Horizon 3 Market Leader und „SaS Star“ in HFS Horizons: Agentic Services, 2026 ausgezeichnet

HFS positioniert Cognizant in HFS Horizons: Agentic Services, 2026 als Horizon 3 Market Leader und „SaS Star“ und verweist dabei auf unsere klare KI-Vision mit drei Komponenten: Verbesserung der Softwareproduktivität, Übergang zu einer agentengestützten Betriebsschicht und Ermöglichung neuer Arbeitsmodelle, die durch unseren Enterprise Agentification-Ansatz umgesetzt werden. Der Bericht hebt unsere End-to-End-Fähigkeiten durch Agent Foundry und Neuro® AI hervor, gestärkt durch ein umfassendes Ökosystem, das auf verantwortungsvollen KI-Standards, ISO 42001-Zertifizierung und einem Schwerpunkt auf Kontextengineering basiert, um robuste Governance, Skalierung und Interoperabilität in komplexen Unternehmensumgebungen zu ermöglichen.

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Cognizant als Horizon 3 Market Leader und „SaS Star“ in HFS Horizons: Agentic Services, 2026 ausgezeichnet
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