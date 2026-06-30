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Cognizant als Leader im Everest Group’s ServiceNow Services PEAK Matrix® Assessment 2025 ausgezeichnet

Everest Group ernennt Cognizant zum Leader im Everest Group’s ServiceNow Services PEAK Matrix® Assessment 2025. Die Anerkennung spiegelt die Fähigkeit von Cognizant wider, groß angelegte, komplexe und durchgängige ServiceNow-Services zu verwalten – gestützt auf ein starkes Liefernetzwerk, ein robustes Partner-Ökosystem und das Engagement für eine AI-enabled Unternehmenstransformation.

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