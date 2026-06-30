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Cognizant als Leader im Everest Group Marketing Transformation Services PEAK Matrix® Assessment 2026 ausgezeichnet

Unser einheitliches Marketing-Bereitstellungsmodell, Cognizant Moment, AI-led campaign tools, Neuro AI-Innovationen und tiefe Ökosystem-Partnerschaften zeichnen uns aus.

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Cognizant wurde im B2B Sales Service PEAK Matrix® Assessment 2025 der Everest Group als führendes Unternehmen eingestuft
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