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Die Everest Group nennt Cognizant im PEAK Matrix® Assessment 2026 als Leader bei Agentic Process Automation (APA)
Die Everest Group nennt Cognizant im PEAK Matrix® Assessment 2026 als Leader bei Agentic Process Automation (APA)

Unsere Cognizant Neuro® AI-Suite, unsere End-to-End-Automatisierungsexpertise und unsere Ökosystem-Partnerschaften verschafften uns einen Vorteil.

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Die Everest Group nennt Cognizant im PEAK Matrix® Assessment 2026 als Leader bei Agentic Process Automation (APA)
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