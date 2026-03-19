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Advisor and Analyst Relations

At Cognizant, we recognise the importance of strong, informed relationships with industry advisors and analysts. Our dedicated team is your direct point of contact for insights, collaboration, and strategic engagement. Explore the profiles below to connect with the right contact for your region or area of interest.

Advisor and Analysts Relations Team

Christoph Brück

Head of Advisor Relations CE

Laura Brownrigg

Head of Analyst Relations EMEA

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