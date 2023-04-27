Erhöhen Sie CX, fördern Sie Nachhaltigkeit "Smart" ist das neue Mandat für Gebäude­eigen­tümer:innen, Betriebs­leiter:innen und Immobilien­fachleute, um Effizienz, Sicherheit und Komfort in intelligenten Räumen zu steigern. Cognizant unterstützt Sie bei der Überwachung und Umwandlung von Daten und hilft Ihnen bei der Entwicklung digitaler Lösungen für Ihre Innen- und Außenbereiche, öffentliche und private Infrastruktur und Immobilienportfolios. Dies wiederum gibt Ihnen die Möglichkeit, intelligente Räume zu schaffen, die zahlreiche Vorteile bieten, von betrieblicher Effizienz bis hin zu reduzierten Kosten, von optimierten Ressourcen bis hin zu Standortintelligenz, von überragenden Endnutzer:innen­erfahrungen bis hin zu Nachhaltigkeit, die dazu beiträgt, den Schaden für den Planeten zu verringern.