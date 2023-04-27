KI-GESCHÄFTSBESCHLEUNIGER

Unbegrenztes Potenzial in greifbaren Wert verwandeln

Generative KI eröffnet eine Welt voller Möglichkeiten, bringt aber auch neue Risiken und Feinheiten mit sich, deren Bewältigung eine Herausforderung sein kann.

Damit unsere Kund:innen die Leistungsfähigkeit künstlicher Intelligenz nutzen können, ohne sich in der Komplexität zu verlieren, haben wir einen einfachen Ansatz entwickelt.

Unsere KI-Business-Beschleuniger kombinieren wirkungsvolle Anwendungen generativer KI mit Automatisierung und branchen­spezifischer Prozess­kompetenz zu Plug-and-Play-Lösungen mit wirkungsvollen Ergebnissen.



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