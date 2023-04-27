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Tourismus & Gastronomie
Kontakt

Heutzutage Erfolg zu haben erfordert nahtlose Erfahrungen, widerstandsfähige Abläufe und intelligente Entscheidungsfindung. Cognizant modernisiert Kernplattformen und stellt KI-gestützte Lösungen bereit, mit denen die Erfahrungen von Gästen rundum transformiert werden. Digitale und physische Touch Points werden mit Intelligenz verknüpft, die Wachstum antizipiert, anpasst und beschleunigt.

TIEFGREIFENDE EXPERTISE

Unsere Reise- und Hotelsegmente:

Luftfahrt

Bieten Sie Ihren Passagieren eine optimale Erfahrung und verbessern Sie die betriebliche Leistung durch KI-gesteuerte Entscheidungsfindung, vorausschauende Wartung, Automatisierung und intelligente, widerstandsfähige Luftfahrtsysteme.

Gastgewerbe und Tourismus

Bieten Sie Gästen eine auf sie zugeschnittene Journey durch Modernisierung von Hotelmanagementsystemen, Vereinheitlichung von Daten und Optimierung von Abläufen mithilfe von Automatisierung und KI-gestützter Service-Intelligenz.

Restaurants und Lebensmitteldienstleistungen

Verbessern Sie Geschwindigkeit, Genauigkeit und Rentabilität mit KI-gestützten Bestellungen, intelligenten Abläufen in Küchen und vernetzten Kundenerfahrungen über digitale und geschäftliche Kanäle hinweg.

Entdecken Sie, wie ein moderner Betrieb das Wachstum von Kunden aus der Reise- und Gastgewerbebranche beschleunigen kann.

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Erfolgsgeschichten

Die digitale Agilität von Travel + Leisure Co. beschleunigt sich

„Cognizants breite technologische Expertise und globale Ressourcen werden unsere fortlaufende digitale Transformation vorantreiben und uns dabei helfen, innovative Lösungen zu liefern, um unseren Mitgliedern und Gästen an jedem Kontaktpunkt Service bereitzustellen.“ – Sy Esfahani, Chief Technology Officer bei Travel + Leisure Co.

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Fahrzeuglichtstreifen vor einer verschwommenen Skyline
Die Lufthansa Group erreicht mit der digitalen Transformation neue Höhen

„Unsere Vision im Digital Hangar ist es, Menschen mit Daten zu verbinden. Das ist der eigentliche Antrieb für unsere gesamte transformative Arbeit. Als wir begannen, mit Cognizant zusammenzuarbeiten, wussten wir sofort, dass wir auf derselben Wellenlänge waren und eine Leidenschaft für hochwertige Arbeit und elegante technische Lösungen teilen.“ – Laura J. Hornbake, Head of Digital Analytics bei Lufthansa Group

So geht es
Eine Frau mit Hut und Rucksack betrachtet Flugplananzeigen an einem Flughafen
IHG Hotels & Resorts setzt auf moderne Cloud

Eine moderne cloudbasierte Datenplattform hilft IHG Hotels & Resorts, Datenprozesse zu optimieren und gleichzeitig die Lizenzkosten um 30 % zu senken.  „Das ist ein enormer Erfolg und ein bedeutender Meilenstein auf unserer Daten- und Analyse-Journey.“ – Dan Blanchard, CTO bei IHG Hotels & Resorts

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Eine Frau sitzt mit einem offenen Laptop in einer Hotellobby
Papa John's treibt das Wachstum durch KI-gestützte Bestellungen voran

15 % höherer Umsatz pro Bestellung, 50 % bessere In-Store-Kennzahlen und Skalierung von KI-gestützten Bestellungen auf 1.500 Standorte. „[PapaCall] ermöglicht uns, unsere Arbeitskraft effektiver zu nutzen und eine noch bessere Kundenerfahrung zu bieten ... " – Rob Lynch, CEO bei Papa John's

So geht es
Eine lächelnde junge Frau schaut auf einen digitalen Bestellbildschirm in einem Restaurant
Yum Brands steigert digitale Konversionen

Die Konversionsraten stiegen unheimlich stark an – 55 % in der App, 65 % im Internet und 80 % in sozialen Medien – wobei die Ticketgrößen über digitale Kanäle um 30 % gestiegen sind.

Nahaufnahme einer Person, die auf einem Handy scrollt
Tata Starbucks hebt die Kundenerfahrung auf ein neues Level

Mit Cognizant als Partner Abläufe optimieren, groß angelegte Veranstaltungen nahtlos abwickeln und die Rentabilität durch intelligentere Backend-Prozesse steigern.

Eine Kellnerin, die ein Tablett mit Getränken hält und mit einem Gast spricht, der an einem Tisch vor einem geöffneten Laptop sitzt

Unsere Partner und Allianzen für Technologielösungen in Tourismus und Gastgewerbe

Mit umfangreicheren Serviceangeboten bilden wir Partnerschaften und strategische Allianzen mit Weltklasse-Organisationen und liefern umfassende Lösungen für die geschäftlichen und IT-Herausforderungen unserer Kunden.

BUSINESS INTELLIGENCE

Aktuelle Veröffentlichungen 

Sind Sie bereit, die Reise- und Gastgewerbebranche neu zu denken? Lassen Sie uns reden.

Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Aber dank der Leistung von agentengestützter KI und moderner digitaler Möglichkeiten ist dieses Ziel erreichbar.

Kontaktieren Sie Cognizant, um zu erfahren, wie wir Ihnen helfen können, das Wachstum zu beschleunigen, die Erfahrungen von Gästen zu optimieren und Resilienz für die Zukunft zu schaffen.

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