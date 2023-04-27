Tourismus & Gastronomie
TIEFGREIFENDE EXPERTISE
Unsere Reise- und Hotelsegmente:
Luftfahrt
Bieten Sie Ihren Passagieren eine optimale Erfahrung und verbessern Sie die betriebliche Leistung durch KI-gesteuerte Entscheidungsfindung, vorausschauende Wartung, Automatisierung und intelligente, widerstandsfähige Luftfahrtsysteme.
Gastgewerbe und Tourismus
Bieten Sie Gästen eine auf sie zugeschnittene Journey durch Modernisierung von Hotelmanagementsystemen, Vereinheitlichung von Daten und Optimierung von Abläufen mithilfe von Automatisierung und KI-gestützter Service-Intelligenz.
Entdecken Sie, wie ein moderner Betrieb das Wachstum von Kunden aus der Reise- und Gastgewerbebranche beschleunigen kann.
Unsere Partner und Allianzen für Technologielösungen in Tourismus und Gastgewerbe
Mit umfangreicheren Serviceangeboten bilden wir Partnerschaften und strategische Allianzen mit Weltklasse-Organisationen und liefern umfassende Lösungen für die geschäftlichen und IT-Herausforderungen unserer Kunden.
BUSINESS INTELLIGENCE
Aktuelle Veröffentlichungen
Sind Sie bereit, die Reise- und Gastgewerbebranche neu zu denken? Lassen Sie uns reden.
Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Aber dank der Leistung von agentengestützter KI und moderner digitaler Möglichkeiten ist dieses Ziel erreichbar.
Kontaktieren Sie Cognizant, um zu erfahren, wie wir Ihnen helfen können, das Wachstum zu beschleunigen, die Erfahrungen von Gästen zu optimieren und Resilienz für die Zukunft zu schaffen.
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