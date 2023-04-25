Cognizant Innovation Network
Zusammenarbeit mit einem KI-Entwickler
Der anfängliche Investitionsfokus des Innovation Network umfasst die Technologien, die heute die bedeutendste Transformation im Unternehmensbetrieb vorantreiben. Von KI-Modellen als Vorreiter und agentischen Systemen bis hin zu Next-Generation-Cloud- und Cybersicherheitsinfrastrukturen werden Portfoliounternehmen aufgrund ihres Potenzials ausgewählt, einen mess- und skalierbaren Einfluss für Unternehmenskunden zu erzielen.
Erfahren Sie, wie Sie Teil des Cognizant Innovation Network werden.
Sind Sie bereit, Innovationen der nächsten Generation in Ihr Unternehmen einzubringen oder den nächsten Durchbruch mit Unterstützung von Cognizant zu erzielen?
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