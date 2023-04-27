Geschäftsabläufe zur Skalierung neuer Ideen

Um von einer neuen Welle von Möglichkeiten zu profitieren, die durch KI ausgelöst werden, müssen Unternehmen in der Lage sein, schnell neue Einnahmequellen zu erschließen, alte Betriebs­modelle zu durchbrechen und in einer neuen Wettbewerbs­landschaft an Boden zu gewinnen. Doch neue Ideen schnell zu iterieren und schnell zu skalieren, ist etwas, was nur wenige Unternehmen gut können. Wir haben den größten Namen im Technologie­bereich dabei geholfen, MVPs zu entwickeln, Ideen auszuprobieren, zu verfeinern und schnell zum Leben zu erwecken. Angetrieben durch kontinuierliche Innovation übertreffen sie weiterhin den Markt, indem sie neue Produkte auf neue Art und Weise an neue Kund:innen liefern.