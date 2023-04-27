Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@1a98afad" Karriere
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@1ae3c3bb" News
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@7c88d0bd" Events
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@2b393ffe" Investor:innen
Geschäftsabläufe zur Skalierung neuer Ideen
Kontakt
Um von einer neuen Welle von Möglichkeiten zu profitieren, die durch KI ausgelöst werden, müssen Unternehmen in der Lage sein, schnell neue Einnahmequellen zu erschließen, alte Betriebs­modelle zu durchbrechen und in einer neuen Wettbewerbs­landschaft an Boden zu gewinnen. Doch neue Ideen schnell zu iterieren und schnell zu skalieren, ist etwas, was nur wenige Unternehmen gut können.
Wir haben den größten Namen im Technologie­bereich dabei geholfen, MVPs zu entwickeln, Ideen auszuprobieren, zu verfeinern und schnell zum Leben zu erwecken. Angetrieben durch kontinuierliche Innovation übertreffen sie weiterhin den Markt, indem sie neue Produkte auf neue Art und Weise an neue Kund:innen liefern.
/content/experience-fragments/cognizant-dot-com/us/en/site/svg-as-xf/master

Testen und skalieren

Führen Sie neue Angebote schneller und mit weniger Risiko ein

Wir helfen Ihnen dabei, Ideen schnell in Angebote zur Umsatz­steigerung umzuwandeln, indem wir das richtige globale Team, branchen­führende Geschäfts­prozesse, die besten KI- und auto­matisierungs­fähigen Technologien sowie einen Test- und Fail-Fast-Ansatz für eine schnelle Markt­einführung bereitstellen.

Mehr erfahren

Kontext hinzufügen

Sagen Sie die Reaktion des Marktes auf Ihren nächsten Schritt genau voraus

Gewinnen Sie Markt­vorblick und geschäftliche Agilität, indem Sie kontext­bezogene Intelligenz in Ihre Angebote und Systeme integrieren. Nutzen Sie Technologien wie digitale Annotation, Standort­intelligenz, maschinelles Lernen und GenAI als Kristall­kugel, um das Kund:innen­verhalten vorherzusagen und neue Einnahme­quellen zu erschließen.

Mehr erfahren

Vermarkten und verkaufen

Revolutionieren Sie Vertriebs- und Marketing­prozesse mithilfe von KI und Auto­matisierung

Steigern Sie Ihren Umsatz, indem Sie mithilfe von KI und Auto­mati­sierung mit den richtigen Käufern in Kontakt treten und personalisierte Erlebnisse bieten. Optimieren Sie die Ausgaben für MarTech und AdTech, überwachen Sie die Marken­leistung und unterstützen Sie Vertriebs­teams mit Entscheidungs­tools, die eine bessere Kund:innen­zuordnung, Recherche und Pitch-Entwicklung ermöglichen.

Mehr erfahren

Kund:innen begeistern

Stärken Sie den Ruf und die Loyalität Ihrer Marke durch personalisierte Erlebnisse

Machen Sie Ihre Kund:innen zu starken Botschaftern Ihrer Marke mit kontext­bezogenen Branchen­einblicken, Analysen, KI und spezialisierten Talenten. Wir helfen Ihnen, personalisierte Kund:innen­erlebnisse und maß­ge­schneiderte Kommunikation auf allen Ihren Plattformen, Sprachen und Standorten zu schaffen.

Mehr erfahren

Schützen Sie Ihre Marke

Schützen Sie Ihre Kund:innen, Ihr Unternehmen und Ihre Marke vor Betrug

Stärken Sie Ihre digitale Marke und stärken Sie die Kund:innen­bindung durch Identitäts­prüfung, Konto­überwachung und erweiterte Analysen. Wir kombinieren menschliches Fachwissen mit maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz, damit Ihre Teams digitale Inhalte prüfen und moderieren, Risiken erkennen und Betrug schnell und effektiv aufdecken können.

Mehr erfahren

Sehen Sie uns in Aktion

DocuSign gewinnt, indem es den Kunden in den Mittelpunkt stellt
DocuSign gewinnt, indem es den Kunden in den Mittelpunkt stellt

Erfahren Sie, wie DocuSign das Wachstum und die Kund:innen­zufriedenheit beschleunigt, indem es das Kund:innen­erlebnis neu definiert.

Tablet-Bildschirm
Entwickeln Sie Ihr Unternehmen mit moderner Kartierung weiter
Entwickeln Sie Ihr Unternehmen mit moderner Kartierung weiter

Autonome Fahrzeuge sind nur ein Einsatzgebiet der hochauflösenden Kartierung. Wie können Sie es nutzen, um Ihr Unternehmen weiterzuentwickeln?

Fahrzeuge auf der Straße

AUTONOME FAHRZEUGE

KI-Modelle trainieren, um Fahrzeuge bei jedem Straßen­zustand zu unterstützen

AUTONOME FAHRZEUGE

KI-Modelle trainieren, um Fahrzeuge bei jedem Straßen­zustand zu unterstützen

Kuratieren, kommentieren, bereinigen und testen Sie extrem große Datenmengen, damit autonome Fahrzeuge Objekte erkennen, Entscheidungen beim Fahren in Echtzeit treffen und sich in einer sich verändernden Umgebung zurechtfinden können – sicher und geschützt.

Netzwerk­knoten, die Fahrzeuge auf der Straße verbinden

GESUNDHEITSWESEN

Reduzierung des Burnouts bei Ärzten durch automatisches Schreiben von Patient:innen­besuchen mit KI

GESUNDHEITSWESEN

Reduzierung des Burnouts bei Ärzten durch automatisches Schreiben von Patient:innen­besuchen mit KI

Wenn KI-Systeme lernen, Persönlichkeiten und Schreibstile von Ärzten/Ärztinnen zu verstehen, werden sehr präzise automatisch verfasste Anamnesen, Behandlungsempfehlungen, Medikationspläne, Überweisungen und Nachsorgeprotokolle für Patient:innen gewährleistet.

Arzt erklärt dem Patienten Einzelheiten

Wir sind bereit, mit der Arbeit zu beginnen

Omnichannel CX
Omnichannel CX

Wir unterstützen sichere, nahtlose Einkaufs­erlebnisse mit Omnichannel-Kund:innen­betreuung für einen globalen Innovator im Bereich Zahlungs­abwicklung.

eine Person, die ihr Mobiltelefon benutzt
Standortbasierte Dienste
Standortbasierte Dienste

Wir helfen Kund:innen dabei, mit standort­basierten Diensten ansprechende, immersive Erlebnisse in der physischen Welt und im Metaversum zu entwerfen.

abstrakter Kartenstandort
Kartendatendienste
Kartendatendienste

Wir ermöglichen es Millionen von Menschen, jeden Tag ihr Ziel zu erreichen, indem wir globale Kartendienst­anbieter:innen unterstützen.

Ein Tourist, der versucht, sich mithilfe der mobilen Karte zurechtzufinden
Vertrauen und Sicherheit
Vertrauen und Sicherheit

Wir verbreiten die Bekanntheit der beliebtesten Sendungen für einen globalen Streaming-Dienst.

eine Frau, die etwas liest
Anmerkungsdienste
Anmerkungsdienste

Wir arbeiten mit einem Technologie­pionier zusammen, um selbst­fahrenden Autos beizubringen, intelligenter und sicherer zu sein.

Ein Elektroauto an der Ladestation
Risiko­manage­ment
Risiko­manage­ment

Wir unterstützen einen Fintech-Pionier dabei, seine Fälle im Bereich der Geldwäsche­bekämpfung (AML) effizient und schnell zu verwalten.

eine Person, die etwas sehr genau beobachtet

Entdecken Sie zusätzliche Business Process Services

Moderne Geschäftsabläufe

Entdecken Sie unsere modernen Geschäftsabläufe

KI-Geschäfts­beschleu­niger

Beschleunigen Sie Ihre Einführung von KI und Automatisierung mit unseren vorkonfigurierten Lösungen für Geschäftsprozesse und -abläufe

KI-Modell-Trainingsdatendienste

Identifizieren Sie die richtigen KI-Möglichkeiten, bereiten hochwertige Daten vor und trainieren, validieren, bauen und implementieren Sie Modelle unter menschlicher Aufsicht

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen

Unsere Kunden wenden sich an uns für zukunftsfähige Technologie.

Bitte geben Sie einen gültigen Namen ein.
Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.
Bitte geben Sie einen gültigen Firmennamen ein.
Bitte geben Sie eine gültige Kontaktnummer ein.
Bitte wählen Sie die Region aus.
Bitte wählen Sie die Art der Anfrage.
Bitte wählen Sie Art der Unteranfrage.
Bitte aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Datenschutzeinwilligung.

Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.