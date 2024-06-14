Cookie-Hinweis

Wie lange bleiben Cookies und ähnliche Technologien auf meinem Gerät?

Wie lange ein Cookie auf Ihrem Gerät verbleibt, hängt davon ab, ob es sich um ein Sitzungscookie oder ein dauerhaftes Cookie handelt. Sitzungs-Cookies sind temporär, bleiben nur auf Ihrem Gerät, solange Ihr Browser geöffnet ist, und werden automatisch gelöscht, wenn Sie Ihren Browser schließen. Dauerhafte Cookies bleiben auf Ihrem Gerät, bis sie ablaufen oder von Ihnen oder Ihrem Browser gelöscht werden. Die Websites verwenden sowohl Sitzungscookies als auch dauerhafte Cookies.

Detaillierte Informationen zur Dauer, für die die einzelnen Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, erhalten Sie, indem Sie über das Symbol „Cookie-Einstellungen verwalten“ auf die Cookie-Liste zugreifen. Bei anderen ähnlichen Technologien variiert die Dauer ihrer Aktivität und sie können vom Benutzer nach jeder Sitzung entfernt werden.

Warum verwenden wir diese Technologien?

Einige sind erforderlich, um den Betrieb der Websites zu ermöglichen. Andere helfen uns, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Websites zu verbessern; sie können uns beispielsweise dabei helfen, Sie zu erkennen, wenn Sie eine unserer Websites besuchen, sich an Ihre Präferenzen zu erinnern und Ihnen insgesamt eine persönlichere Erfahrung zu bieten. Sie können Ihre Interaktionen mit unseren Websites schneller und sicherer machen. Sie können uns auch ein besseres Verständnis dafür geben, wie Menschen unsere Websites nutzen, z. B. welche Seiten am beliebtesten sind.

Cookies und ähnliche Technologien, die auf den Websites verwendet werden:

Wir gruppieren die auf unseren Websites verwendeten Cookies und ähnlichen Technologien in vier Kategorien: Unbedingt erforderliche Cookies, Analyse- und Leistungs-Cookies, Funktions-Cookies sowie Werbe- und Targeting-Cookies. Über das Symbol "Cookie-Einstellungen" auf den Websites können Sie weitere Informationen über die einzelnen Kategorien erhalten und Entscheidungen über die Verwendung solcher Technologien während Ihrer Website-Besuche treffen.