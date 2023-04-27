Infrastrukturservices

Enterprise Service Management: Das Volumen und die Dynamik von Daten wachsen stetig. Deshalb müssen die Abteilungen und Gruppen in Ihrem Unternehmen integriert werden. Service-Management und künstliche Intelligenz (KI) müssen in die Lage versetzt werden, nahtlose und intelligente Services anbieten zu können.

Cognizant kann Ihnen dabei helfen, die Integrationspunkte in Ihrem ganzen Unternehmen zu stärken. Wir bieten das Service-Management der Zukunft, Branchenplattformen für das Gesundheitswesen, Finanzdienstleister und Versicherungen. Darüber hinaus umfasst unser Angebot Automatisierungs- und KI-Services, Service-Integration und Management (SIAM), DevOps sowie Risiko-/Compliance-/Behördenservices.

ServiceNow: Um alle Möglichkeiten von ServiceNow zu nutzen, ist ein frischer, strategischer und sachkundiger Ansatz zur Geschäftsmodernisierung erforderlich. Der beratende Ansatz von Cognizant hilft Ihnen bei der Erstellung digitaler Workflows, die auf der Leistungsfähigkeit und Flexibilität der Now-Plattform® basieren - und die Sie in Ihrem gesamten Unternehmen skalieren können.

Unsere Partnerschaft und Zusammenarbeit mit ServiceNow stellt sicher, dass wir weiterhin erfolgreiche Geschäftsergebnisse erzielen. Mithilfe der Leistungsfähigkeit der Now-Plattform erstellen wir digitale Workflows, die Prozesse transformieren und die Erfahrungen liefern, die Mitarbeiter brauchen und die Kunden erwarten.