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Infrastrukturservices
Kontakt

Verbunden. Kognitiv. Immer aktiv.

Machen Sie Ihre Infrastruktur fit für das digitale Zeitalter.
Kunsumenten wünschen sich heute nahtlose, intuitive und personalisierte Erfahrungen, wenn sie Produkte und Dienstleistungen nutzen. Das digitale Zeitalter zwingt Unternehmen wie Ihres dazu, sich durch Technologie zu erneuern, um relevant zu bleiben. Ihr Geschäft muss immer online sein und Ihre Infrastruktur muss den Wandel vorhersehen können, bevor er geschieht. So können Sie schnell handeln und Ihre Nutzer begeistern.
Cognizant macht Sie mit Infrastrukturservices, die das Gesicht des Unternehmens verändern, fit für das digitale Zeitalter. Wir können Ihrem Unternehmen dabei helfen, das Potenzial der Automatisierung und eines softwaredefinierten Rechenzentrums (SDRZ) voll auszuschöpfen, indem wir Ihnen Services über ein am Geschäftsbetrieb ausgerichtetes Katalogmodell anbieten.
Unsere Angebote erkunden

Unser Angebot

Bleiben Sie der Kurve immer einen Schritt voraus

Die Anforderungen an Unternehmen verändern sich ständig – das bedeutet, dass Sie mehr tun müssen, damit Ihre Infrastruktur im Wettbewerb die Nase vorn behält. Mit den Cloud- und Infrastruktur-Services von Cognizant ist Ihr Unternehmen allzeit bereit und zukunftssicher bei steigender Mitarbeiterproduktivität und verbesserter Zusammenarbeit zwischen seinen Abteilungen und Gruppen.

Verwandeln Sie Ihren Arbeitsplatz für die neue Normalität

WorkNEXT ™, die digitale Arbeitsplatzlösung von Cognizant, bietet Ihren Mitarbeitern überall und jederzeit auf jedem Gerät ein personalisiertes und nahtloses Erlebnis. Unsere Lösungen bauen auf KI, Analytik und Automatisierung auf. Darüber hinaus ...

  • ... ermöglichen sie die Zusammenarbeit von unterschiedlichen Standorten aus und mit flexiblen Arbeitsmodellen
  • ... verbessern sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter
  • ... lösen sie Probleme Ihrer Mitarbeiter schneller
  • ... schaffen sie intelligente Arbeitsplätze, die Kreativität, Innovation und Zusammenarbeit fördern
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Mehr Erlebnisse im großen Maßstab

Enterprise Service Management: Das Volumen und die Dynamik von Daten wachsen stetig. Deshalb müssen die Abteilungen und Gruppen in Ihrem Unternehmen integriert werden. Service-Management und künstliche Intelligenz (KI) müssen in die Lage versetzt werden, nahtlose und intelligente Services anbieten zu können.

Cognizant kann Ihnen dabei helfen, die Integrationspunkte in Ihrem ganzen Unternehmen zu stärken. Wir bieten das Service-Management der Zukunft, Branchenplattformen für das Gesundheitswesen, Finanzdienstleister und Versicherungen. Darüber hinaus umfasst unser Angebot Automatisierungs- und KI-Services, Service-Integration und Management (SIAM), DevOps sowie Risiko-/Compliance-/Behördenservices.

ServiceNow: Um alle Möglichkeiten von ServiceNow zu nutzen, ist ein frischer, strategischer und sachkundiger Ansatz zur Geschäftsmodernisierung erforderlich. Der beratende Ansatz von Cognizant hilft Ihnen bei der Erstellung digitaler Workflows, die auf der Leistungsfähigkeit und Flexibilität der Now-Plattform® basieren - und die Sie in Ihrem gesamten Unternehmen skalieren können.

Unsere Partnerschaft und Zusammenarbeit mit ServiceNow stellt sicher, dass wir weiterhin erfolgreiche Geschäftsergebnisse erzielen. Mithilfe der Leistungsfähigkeit der Now-Plattform erstellen wir digitale Workflows, die Prozesse transformieren und die Erfahrungen liefern, die Mitarbeiter brauchen und die Kunden erwarten.

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Integrieren mit Digitalem

Edge Services: Immer mehr Daten werden überall in Unternehmen in Echtzeit erzeugt, verarbeitet und genutzt. Führende Unternehmen bauen Edge-to-Core-Infrastruktur-Services mit einem Blick von außen nach innen auf. Die Edge Services von Cognizant bieten gemanagtes Edge-to-Core-Computing, verwandte Branchenlösungen, Services und Plattformen für jeden Bedarf und jedes Budget.

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Hybrid Cloud: Das umfassende Hybrid-Cloudserviceangebot von Cognizant deckt Entwicklung, Implementierung, Migration und Betrieb privater und öffentlicher Clouds ab. Durch die Umwandlung von IT-Bestandssystemen in zukunftsfähige As-a-Service-Bereitstellungsmodelle schaffen Sie die Grundlage für digitale Betriebsabläufe. Außerdem können Sie die Option wählen, die für Ihre besonderen Anforderungen am besten geeignet ist.

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Aktuelle Ideen

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Aufstieg der alternativen Virtualisierung: Lösungen für die Modernisierung durch kostengünstige Hybrid Cloud

Entdecken Sie eine moderne Hybrid-Cloud-Architektur, die die Technologieabhängigkeit durch einen Hypervisor-agnostischen Ansatz minimiert. Vielfältige Lösungen, die von sich ändernden Kundenbedürfnissen, Migrationsherausforderungen und neuen Public-Cloud-Alternativen geprägt sind, dienen als Entscheidungshilfe für Unternehmen.

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Digitale Landschaft aus blauen Dünen mit weißen Punkten

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So senkt eine integrierte Cloud-Management-Plattform die Kosten und steigert gleichzeitig die Agilität

Durch eine „zentrale Oberfläche“ für das Multi-Cloud-Management können Unternehmen ihre Produktivität erheblich steigern, die Gesamtbetriebskosten von Cloud-Management-Tools senken und die Release-Zykluszeiten von Wochen auf nur eine Stunde verkürzen. 

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abstraktes Bild des Globus

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AWS Cloud-Migration: Wie Modernisierung die Wertschöpfung beschleunigt

Die Migration in die Cloud wird in vielen Unternehmen durch umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen flankiert. Damit sollen Geschwindigkeit und Wirtschaftlichkeit der Bereitstellung von IT-Diensten verbessert, Geschäftsinnovationen gefördert und Kunden mit neuartigen Erfahrungen begeistert werden.

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abstraktes mehrfarbiges Bild

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Sechs Datenarchitektur- und IT-Infrastruktur-Governance-Aufträge für multinationale Banken

Banken und Finanzdienstleister, die in mehreren Ländern tätig sind und Programme zur digitalen Transformation umsetzen, können mithilfe der Prinzipien von BCBS 239 ihre IT-Infrastruktur und die zugehörigen Datenarchitekturprozesse standardisieren und stabilisieren und so mit dem digitalen Wandel länderübergreifend betriebswirtschaftlichen Nutzen erzielen. 

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abstraktes unscharfes Bild von Gebäuden

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Wie die Anwendung einer KI-definierten Infrastruktur den Rechenzentrumsbetrieb steigern kann

Eine Infrastruktur auf Basis künstlicher Intelligenz, die anhand der im Rechenzentrum verfügbaren Daten die Infrastrukturprozesse optimiert und automatisiert, kann die betriebliche Effizienz und die Qualität der Services für das Unternehmen steigern.

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eine Frau, die mit mehreren Daten arbeitet

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Umstellung auf eine Hybrid Cloud bietet größere operative Auswahl und verbesserte Agilität

Dank Cognizant bleibt Ihr Unternehmen immer verfügbar und kann personalisierte Erfahrungen durch kraftvolle digitale Infrastrukturen und Services anbieten. Erfahren Sie, wie.

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Abstraktes Bild von Wolken

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10 wichtige Überlegungen zur digitalen Infrastruktur

Je wichtiger Digital für die Umsatzentwicklung und Marktrelevanz wird, umso effizienter gilt es, die zugrunde liegende Infrastruktur zu gestalten, damit ihr digitales Potenzial vollständig genutzt werden kann. Durch die schwerpunktmäßige Modernisierung und Vereinfachung grundlegender Technologien können Organisationen ihren Sprung ins digitale Zeitalter beschleunigen.

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zwei Menschen, die zusammenarbeiten

Unsere Partner

Um unser Serviceangebot zu ergänzen und unseren Kund:innen umfassende Lösungen anbieten zu können, pflegen wir Partner­schaften und strategische Allianzen mit einer Reihe weltweit führender Unternehmen. Dank strategischer Allianzen mit den weltweit führenden Unternehmen können wir Komplettlösungen für Ihre Geschäfts- und IT-Herausforderungen anbieten.

Partner Spotlight

Cognizant ist Premiumpartner und Channel-Reseller bei Amazon Web Services (AWS). Das macht die Plattform in der Cloud zu einer verlässlichen, skalierbaren und kostengünstigen Infrastruktur.

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News

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Machen Sie den ersten Schritt

Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Die Leistungsfähigkeit moderner digitaler Möglichkeiten ist enorm und wächst ständig.

Erfahren Sie, wie die digitale Transformation Ihr Unternehmen voranbringt.