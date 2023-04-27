Infrastrukturservices
Unser Angebot
Bleiben Sie der Kurve immer einen Schritt voraus
Die Anforderungen an Unternehmen verändern sich ständig – das bedeutet, dass Sie mehr tun müssen, damit Ihre Infrastruktur im Wettbewerb die Nase vorn behält. Mit den Cloud- und Infrastruktur-Services von Cognizant ist Ihr Unternehmen allzeit bereit und zukunftssicher bei steigender Mitarbeiterproduktivität und verbesserter Zusammenarbeit zwischen seinen Abteilungen und Gruppen.
Verwandeln Sie Ihren Arbeitsplatz für die neue Normalität
WorkNEXT ™, die digitale Arbeitsplatzlösung von Cognizant, bietet Ihren Mitarbeitern überall und jederzeit auf jedem Gerät ein personalisiertes und nahtloses Erlebnis. Unsere Lösungen bauen auf KI, Analytik und Automatisierung auf. Darüber hinaus ...
- ... ermöglichen sie die Zusammenarbeit von unterschiedlichen Standorten aus und mit flexiblen Arbeitsmodellen
- ... verbessern sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter
- ... lösen sie Probleme Ihrer Mitarbeiter schneller
- ... schaffen sie intelligente Arbeitsplätze, die Kreativität, Innovation und Zusammenarbeit fördern
Mehr Erlebnisse im großen Maßstab
Enterprise Service Management: Das Volumen und die Dynamik von Daten wachsen stetig. Deshalb müssen die Abteilungen und Gruppen in Ihrem Unternehmen integriert werden. Service-Management und künstliche Intelligenz (KI) müssen in die Lage versetzt werden, nahtlose und intelligente Services anbieten zu können.
Cognizant kann Ihnen dabei helfen, die Integrationspunkte in Ihrem ganzen Unternehmen zu stärken. Wir bieten das Service-Management der Zukunft, Branchenplattformen für das Gesundheitswesen, Finanzdienstleister und Versicherungen. Darüber hinaus umfasst unser Angebot Automatisierungs- und KI-Services, Service-Integration und Management (SIAM), DevOps sowie Risiko-/Compliance-/Behördenservices.
ServiceNow: Um alle Möglichkeiten von ServiceNow zu nutzen, ist ein frischer, strategischer und sachkundiger Ansatz zur Geschäftsmodernisierung erforderlich. Der beratende Ansatz von Cognizant hilft Ihnen bei der Erstellung digitaler Workflows, die auf der Leistungsfähigkeit und Flexibilität der Now-Plattform® basieren - und die Sie in Ihrem gesamten Unternehmen skalieren können.
Unsere Partnerschaft und Zusammenarbeit mit ServiceNow stellt sicher, dass wir weiterhin erfolgreiche Geschäftsergebnisse erzielen. Mithilfe der Leistungsfähigkeit der Now-Plattform erstellen wir digitale Workflows, die Prozesse transformieren und die Erfahrungen liefern, die Mitarbeiter brauchen und die Kunden erwarten.
Integrieren mit Digitalem
Edge Services: Immer mehr Daten werden überall in Unternehmen in Echtzeit erzeugt, verarbeitet und genutzt. Führende Unternehmen bauen Edge-to-Core-Infrastruktur-Services mit einem Blick von außen nach innen auf. Die Edge Services von Cognizant bieten gemanagtes Edge-to-Core-Computing, verwandte Branchenlösungen, Services und Plattformen für jeden Bedarf und jedes Budget.
Hybrid Cloud: Das umfassende Hybrid-Cloudserviceangebot von Cognizant deckt Entwicklung, Implementierung, Migration und Betrieb privater und öffentlicher Clouds ab. Durch die Umwandlung von IT-Bestandssystemen in zukunftsfähige As-a-Service-Bereitstellungsmodelle schaffen Sie die Grundlage für digitale Betriebsabläufe. Außerdem können Sie die Option wählen, die für Ihre besonderen Anforderungen am besten geeignet ist.
Unsere Partner
Um unser Serviceangebot zu ergänzen und unseren Kund:innen umfassende Lösungen anbieten zu können, pflegen wir Partnerschaften und strategische Allianzen mit einer Reihe weltweit führender Unternehmen. Dank strategischer Allianzen mit den weltweit führenden Unternehmen können wir Komplettlösungen für Ihre Geschäfts- und IT-Herausforderungen anbieten.
Partner Spotlight
Cognizant ist Premiumpartner und Channel-Reseller bei Amazon Web Services (AWS). Das macht die Plattform in der Cloud zu einer verlässlichen, skalierbaren und kostengünstigen Infrastruktur.
Machen Sie den ersten Schritt
Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Die Leistungsfähigkeit moderner digitaler Möglichkeiten ist enorm und wächst ständig.
Erfahren Sie, wie die digitale Transformation Ihr Unternehmen voranbringt.