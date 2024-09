Etex modernisiert seine IT-Infrastruktur für eine neue Ära nachhaltiger Innovation

Die Herausforderung

Etex ist ein Pionier in der Herstellung von Leichtbaumaterialien, die es Menschen weltweit ermöglichen, sichere, nachhaltige, intelligente und schöne Gebäude zu bauen. Das 1905 gegründete Unternehmen hat mit seinen Innovationen und Akquisitionen in den Bereichen Brandschutz, Putztechnik, modulares Bauen und Ingenieurwesen die Baubranche revolutioniert und sie mit der Mission von Etex in Einklang gebracht, Lebensweisen zu inspirieren.

Etex sieht seine Produkte als Teil der Lösung zur Bekämpfung des Klimawandels, da sie recycelbar und bis zu 45 % weniger emissionsintensiv in der Herstellung sind als herkömmliche Bauweisen. Das Unternehmen hat den Global Compact der Vereinten Nationen (UN) unterzeichnet und setzt sich uneingeschränkt dafür ein, die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) in Bereichen zu erreichen, in denen seine Produkte etwas bewirken können.