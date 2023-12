SAP-Kundenerfahrung

Die CX-Transformation ist eine Reise, die noch lange nach der Implementierung der Plattformen und Geschäftsprozesse weitergeht. Umwälzungen in der Branche in Verbindung mit innovativen Geschäftsmodellen treiben den Wandel in rasantem Tempo voran. Sie erzielen langfristigen Erfolg aus Ihrer CX-Investition nur, wenn Sie in der Lage sind, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und das Werteversprechen Ihrer Kund:innenen auf eine ebenso agile Art und Weise zu entwickeln.

Die CX Managed Services von Cognizant verwalten Ihre SAP-basierten CX-Programme und -Plattformen und stellen sicher, dass diese die sich entwickelnden Kundenerwartungen antizipieren und erfüllen. Wir tun dies mit unseren integrierten DevOps-, Agile-Support- und Continuous-Integration/Continuous-Deployment-Modellen (CI/CD).

Unser CX Delivery Framework ist eine wachsende Sammlung von Best Practices für DevOps, Agilität und CI/CD-Bereitstellungsmodelle sowie eine Bibliothek mit wiederverwendbarem Code, Tools und punktuellen Lösungen. Wir sorgen für planbare Plattformabläufe mit hoher Verfügbarkeit und helfen, die Markteinführungszeit zu verkürzen und gleichzeitig neue Geschäftsfunktionen bereitzustellen, die die Reichweite Ihrer CX-Investitionen erhöhen.

Das CX Delivery Framework bietet Ihnen :