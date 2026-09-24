El desafío

Grupo Volkswagen, uno de los fabricantes de automóviles más reconocido del mundo, se encuentra bajo un proceso de transformación de negocio plurianual, con el objetivo de convertirse en un proveedor de movilidad basada en software. Es un cambio que 'exige' renovar la forma en que se gestionan las relaciones con la red de concesionarios y consumidores.

Como parte de esa transformación, el Grupo Volkswagen Irlanda busca optimizar y mejorar la forma en que sus 520.000 clientes y concesionarios se relacionan con su contact center. Una plataforma de call center legacy y on-premise está socavando la experiencia del cliente (CX) tanto para las personas que llaman como para los agentes. Se necesitaba una plataforma omnicanal, moderna e integrada.