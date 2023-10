La realidad es que los clientes prefieren interactuar a su conveniencia. Esto significa que siguen “customer journeys” a través de puntos de contacto (“touchpoints”) en más de un canal para obtener lo que necesitan. Y lo hacen rápidamente, desde lo online a lo offline, de manera asistida o desasistida, gracias a la gran cantidad de tecnologías de interacción disponibles. Sin embargo, la estrategia multicanal está diseñada en gran medida para respaldar “journeys” de principio a fin a través de un solo canal a la vez.

Además, no todos los clientes son iguales: cada uno tiene unas necesidades y muestra un perfil y comportamiento distintos. En muchos casos, los clientes experimentan recorridos poco relevantes o inconexos en una organización multicanal. Encontramos grupos de clientes que se ven forzados a seguir la misma ruta y encuentran inconsistencias a medida que pasan de un canal a otro. Es como si, en esas empresas, "la mano derecha no supiera lo que hace la mano izquierda". Esto se debe a que los canales están desconectados. Lo que sucede en un canal y el contexto de la interacción con el cliente no es conocido por los demás. Y cuando se toma una decisión, se utilizan unas reglas que pueden no ser las mismas que las utilizadas en la experiencia configurada en el resto de los canales. Por ejemplo, muchos esfuerzos de personalización todavía están impulsados por las reglas implementadas en un canal en concreto para vender más productos.

Imaginemos que realizamos una compra con nuestra tarjeta de crédito y se nos ofrece una oferta de financiación. Si a continuación queremos entender algún detalle y llamamos al call center, el agente no tiene conocimiento de la oferta que acabamos de recibir. O si la aceptamos, tiempo después en una siguiente interacción, no se tiene en cuenta el contexto de lo sucedido y podemos estar recibiendo mensajes irrelevantes sobre productos de financiación.



Enfoque omnicanal

Las experiencias más efectivas se consiguen cuando las empresas ofrecen canales integrados de manera fluida, de forma que, cuando ocurren cambios en el comportamiento del cliente, todos pueden adaptarse rápidamente guiando a los clientes hacia lo que necesitan. Todos los canales al unísono ejecutan su parte del “journey” del cliente en función de su contexto y comportamiento, pero como una única experiencia consistente, proporcionando los resultados u objetivos establecidos por el negocio.