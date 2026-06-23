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Global System Integrator Innovation Partner of the Year
Global System Integrator Innovation Partner of the Year

Cognizant wurde bei den Qlik Global Partner Awards 2025 als Global System Integrator Innovation Partner of the Year ausgezeichnet, was unser Engagement und unsere Expertise im Bereich Business Intelligence bekräftigt.

Global System Integrator Innovation Partner of the Year
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