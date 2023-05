Reinventa tu toma de decisiones con la IA

* Descargo de responsabilidad

Gartner, Magic Quadrant for Data and Analytics Services, Jorgen Heizenberg, Gareth Herschel, Twiggy Lo, et al, 7 de febrero de 2022.

Gartner y Magic Quadrant son marcas registradas de Gartner y/o sus filiales en EE.UU e internacionales se utilizan aquí con autorización. Todos los derechos reservados. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio representado en sus publicaciones y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen sólo aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otro distintivo. Las publicaciones de Gartner consisten en las opiniones de la organización y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner niega todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular.