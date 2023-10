Promover la diversidad y la inclusión en la tecnología es el objetivo de “The Future of Women in Tech Summit”, un evento revolucionario que convoca su tercera edición el próximo 19 de octubre.

“The Future of Women in Tech Summit” es más que un evento. Es un movimiento que persigue eliminar barreras, desafiar estereotipos y crear un entorno inclusivo que ayude a la mujer a prosperar en el mundo TIC. En la actualidad, solo el 24% de los puestos directivos en este sector lo ocupan mujeres, según los datos del Foro Económico Mundial; y la ONU calcula que únicamente 2 de cada 10 puestos en el ámbito científico-tecnológico en todo el mundo lo ocupan las mujeres. Estas cifras revelan el importante sesgo que condicionará el desarrollo de nuevas tecnologías y,en consecuencia, el futuro.

Cuando la tecnología se ha convertido en un importante dinamizador de cambios en la sociedad, la mujer se ausenta como protagonista como consecuencia de los estereotipos que se han asociado a la mujer y al hombre a lo largo de la historia. Hoy se sabe que a los seis años las niñas empiezan a condicionar su participación en el mundo de la ciencia y la tecnología con pensamientos negativos de autoeficacia, cuestionando su habilidad y capacidad para la ciencia. El erróneo cliché de que el hombre tiene más capacidades para las matemáticas y la mujer, para el cuidado han llegado a crear sectores en la que representación de ésta última es mínima. En este punto, es fundamental que desde las instituciones educativas se fomenten mensajes de empoderamiento desde edades tempranas y visibilicen referentes que puedan inspirar a las nuevas generaciones. En este área, el tejido empresarial puede ser un 'agente' clave con la activación de políticas que favorezcan el desarrollo profesional de la mujer en la tecnología y la ciencia

Con el apoyo de esta iniciativa, Cognizant muestra una vez más su compromiso con la promoción activa de la mujer en el sector TIC. Prueba de ello es la composición de su plantilla: las mujeres representan el 38,3% de los asociados en todo el mundo y el número de asociadas mujeres aumentó en más de 11.000 personas el pasado año (datos a diciembre de 2022).

Melanie Christopher es Chief Growth Officer of Global Growth Markets de Cognizant y un claro ejemplo de la apuesta de la organización por dar peso y protagonismo a la mujer en el mundo TIC. Con una larga trayectoria en la consultoría, Melanie es la responsable de desarrollar y establecer la estrategia de crecimiento en Europa y acelerar la globalización de la compañía. Melanie participará en la mesa redonda Building a culture of innovation and inclusion, programada en la agenda del evento, en la que explicará la voluntad de la compañía de incoporar talento femenino a la organización. En este sentido, Cognizant impulsa y forma parte de iniciativas en un amplio espectro de ámbitos, por ejemplo en el educativo con las becas de LadyTech, y aplica internamente políticas que favorezcan la presencia de la mujer en todos los niveles de la organización.

“The Future of Women in Tech Summit” es un evento organizado por Santander y MongoDB y que, por primera vez, se celebrará en el auditorio de la Ciudad Financiera del Grupo Santander, ubicado en Bohadilla del Monte, aunque también podrá seguirse online en directo. La asistencia al evento es gratuita y la organización donará 3 euros por cada registro a Power to code, embajadores de la ONG Technovation Girls, que empodera a las niñas y a las jóvenes para cambiar el mundo a través de la tecnología.

Si quieres asistir al evento, haz tu registro aquí.