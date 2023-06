El 2 de noviembre se abre el plazo de solicitud de las becas Lady Tech. Una iniciativa, impulsada por Cognizant, con el objetivo de promover la presencia de la mujer en las carreras STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Por cuarto año consecutivo, Cognizant becará a 20 mujeres de entre 18 y 25 años que estén cursando o quieren cursar las carreras de ingeniería informática, telecomunicaciones, matemáticas, estadística o doble grado que incluyan algunas de estas titulaciones. La cuantía de la beca es de 500 euros y sólo aplicable a asignaturas que se cursen en primera convocatoria.

Lady Tech nace del compromiso de Cognizant con la igualdad de género en el sector de la tecnología, donde la presencia de la mujer no crece a la par que su participación en la sociedad. Según el informe “La Mujer en la ciencia 2020” de la Organización de Estados Iberoamericanos, apenas el 13% de los estudiantes españoles matriculados en este tipo de carreras son mujeres, a pesar de que ya son mayoría en las universidades (58% del total del alumnado). Cuando nos adentramos en el ámbito laboral, las cifras siguen siendo claramente mejorables: según el Instituto de la mujer, las trabajadoras del sector STEM apenas suponen el 29% de los trabajadores de esta área. Esta situación también es extrapolable a Europa. De acuerdo con un estudio de la Comisión Europea sobre la mujer en el sector digital, sólo 24 mujeres de cada 1.000 se gradúan en estudios TIC y, de ellas, sólo seis trabajan en el sector tecnológico.

La escasa presencia de la mujer en el ámbito científico y tecnológico responde a un modelo educativo y social basado en estereotipos de género que hace que las niñas y adolescentes crezcan con creencias limitantes. La disparidad de expectativas académicas en función del género, alimentado históricamente por la comunidad y el sistema educativo, junto con la nula visibilidad de referentes femeninos en los que inspirarse, hace que, ya a los once años, el 41% de las niñas sea consciente de que hay ciertas carreras, en concreto las STEM, que la sociedad espera que no elija. Con este sesgo, no es de extrañar que únicamente el 4,7% de las chicas de 15 años considere las carreras STEM como una opción.

Acabar con esta brecha de género es clave no sólo para avanzar hacia una sociedad más igualitaria, en la que prime el talento con independencia de si se es hombre o mujer, sino también para suplir la carencia de profesionales STEM que la creciente digitalización demanda. La Asociación Española para la Digitalización (DigitalES) estima que en los próximos cuatro años, sólo en España, se crearán más de un millón de empleos en este tipo de perfiles y que hoy ya existe un déficit de 100.000 profesionales.

Cognizant es una firme defensora de la igualdad de género en el sector de la tecnología y trabaja en diferentes iniciativas para acabar con determinados estereotipos que merman el acceso y la participación activa de la mujer en las disciplinas STEM. Las becas Lady Tech es buena prueba de ello, así como los proyectos que tiene en los diferentes países en los que opera. De puertas para dentro, la organización también promueve un entorno laboral que ofrece apoyo a las mujeres para potenciar su desarrollo profesional. Este compromiso, fuertemente enraizado en el ADN de la compañía, se ha traducido en que un tercio de su plantilla global sean mujeres y en el reconocimiento de Forbes como “America’s Best Employers for Diversity 2019” y “Best Employers for Women 2019.”

Para solicitar una beca Lady Tech, pincha en el siguiente enlace https://careers.cognizant.com/studentandinterns/es/es antes del 26 de noviembre.