Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums 2026

PERSPEKTIVE

Neue Arbeit, neue Welt

Unsere neueste Forschung schätzt den Arbeitswert in den USA, der 2026 möglicherweise durch KI beeinflusst wird. Und das ist äußerst aufschlussreich.

Bericht lesen
4,5 Billionen USD

Aktuelle Ideen

Die Perspektiven unserer Führungskräfte zu den Möglichkeiten, mit KI das Leben von Personen, Gemeinschaften und die Gesellschaft zu verbessern.

Aufbau von Fähigkeiten für die neue Ära des Arbeitens

Forschungspartnerschaft zwischen Cognizant und WEF

Während KI und Daten Volkswirtschaften transformieren, skizzieren wir einen praktischen Rahmen zur Bewertung, Entwicklung und Zertifizierung digitaler Talente für zukunftsfähige Arbeitskräfte.

Mehr erfahren
Logo Weltwirtschaftsforum
KI ist keine Blase – ihr Wert beläuft sich auf 4,5 Billionen USD an skalierfähiger Arbeit

Unsere Forschung bringt selbst die leidenschaftlichste KI-Blasenspekulation zum schweigen. Nachfolgend finden Sie drei Möglichkeiten, wie Organisationen die KI-Wertlücke schließen können.

Mehr erfahren
Ein Mann im Anzug, der ein Tablet hält und eine digitale Anzeige auf einem Bildschirm vor sich betrachtet
Echtzeit-KI-Governance – eine Voraussetzung für Wettbewerbsfähigkeit

In einer Welt, in der sich KI weiterentwickelt, wird Ihr nächster Wettbewerbsvorteil eine kontinuierliche und intelligente Governance sein. Hier finden Sie drei Möglichkeiten, um loszulegen.

Mehr erfahren
Eine aufrecht stehende Glühbirne, umgeben von vernetzten Linien, und mehrere Würfel mit jeweils einem menschlichen Symbol, die um die Glühbirne angeordnet sind
Digitale Fähigkeiten helfen Unternehmen – und Mitarbeitern – zum Erfolg

Die Verbesserung der digitalen Kompetenz der Mitarbeitenden ist nicht nur gut für das Unternehmen – sie ist zu einem starken Motor für individuellen Wohlstand und gesellschaftliche Resilienz geworden.

Mehr erfahren
Vier Personen sitzen bei einem Meeting, mit offenen Laptops vor sich auf dem Tisch
Ein Leitfaden für CFOs zur KI-Investition

Warum CFOs nach Kosten, Verantwortung und Zielen fragen müssen, um sicherzustellen, dass KI der Organisation die gewünschten Ergebnisse liefert.

Mehr erfahren
Geschäftskollegen in einer Besprechung
Warum agentische KI einen Wendepunkt für die Unternehmensresilienz darstellt

Mehrere Agenten durchbrechen das verfestigte Business-as-usual-Denken, indem sie über Silos hinweg vermitteln und intuitiv denken.

Mehr erfahren
Ein langer Tisch an einem Fenster und eine hochgewachsene Topfpalme
Wechseln Sie zu KI-basierten Betriebsabläufen mit Vibe Coding im großen Maßstab

Nachdem wir einen GUINNESS WORLD RECORDS™-Titel für das größte generative KI-Online-Hackathon aufgestellt haben, haben wir einen Bauplan erstellt, um Ihre KI-Transformation zu beschleunigen.

Mehr erfahren
Zwei Kolleg:innen schauen lächelnd auf einen Computer-Bildschirm und besprechen etwas
Zusammenarbeit auf der Führungsetage bietet digitalen Vorteil

Im KI-Zeitalter ermöglicht das Wissen wann, wer und wie man bei Technologieentscheidungen zusammenarbeitet, transformatives Wachstum und gemeinsamen Erfolg.

Mehr erfahren
Drei Kolleg:innen stehen an einem Tisch und schauen auf mehrere Dokumente

Lösungen und Initiativen

Unser umfassender Ansatz zu verantwortungsvoller KI hilft uns dabei, ihre erstaunliche Kraft zu nutzen und gemeinsam die nächsten Schritte für unsere Kund:innen und Gemeinschaften zu planen.

Agent Foundry

Agent Foundry von Cognizant verwandelt isolierte KI-Piloten in produktionstaugliche Agentennetzwerke, die in Ihrem gesamten Unternehmen denken, handeln und lernen.

Mehr erfahren
Ein paar stehende junge Mitarbeitende hören einer leitenden Person zu, die mit ihnen spricht
Cognizant Ignition™

Modernisieren Sie Daten- und Analyseplattformen agil, genau, konsistent und kosteneffizient – mit Cognizant Ignition, einer Suite intelligenter Tools und Frameworks.

Entdecken Sie unsere Arbeit
Eine Frau, die eine Geschäftspräsentation hält
Eine Million Menschen darin schulen, KI effektiv zu nutzen

Mit Synapse, unserer bahnbrechenden Schulungsinitiative, bauen wir die Arbeitskräfte von morgen auf – und helfen Fachkräften, sich darauf einzulassen.

So geht es
null
Die KI-gestützte Zukunft gestalten

Unsere KI-Prinzipien zielen darauf ab, während des gesamten KI-Lebenszyklus Vertrauen und Respekt für Menschen und die Umwelt zu fördern.

Mehr erfahren
Junger Mann mit VR-Headset und drei seiner Kollegen schauen auf einen Monitor.

Cognizant in Davos 2025

Erfahren Sie von den Führungskräften von Cognizant auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums 2025, wie KI die Zukunft gestaltet und neue Impulse für Innovationen in verschiedenen Branchen und über Grenzen hinweg setzt.

Ravi Kumar: KI als Chance

Ravi Kumar, CEO von Cognizant, erläutert, wie Cognizant durch seine einzigartige Positionierung KI optimal nutzen und vorantreiben kann.

Babak Hodjat: Präsentation der Demo zu Neuro® AI

Babak Hodjat, CTO AI bei Cognizant, präsentiert auf dem Weltwirtschaftsforum 2025 in Davos die Entscheidungsplattform Neuro AI 2.3 in der Multi-Agenten-Edition von Cognizant.

Die Entwicklung verantwortungsvoller KI

Amir Banifatemi, Chief Responsible AI Officer bei Cognizant, spricht über Vertrauen und verantwortungsbewusste KI.

Verantwortungsvolle KI und Sinnhaftigkeit

Ravi Kumar, CEO von Cognizant, spricht darüber, wie KI weltweit für Umbrüche sorgt.

Gehen Sie über die entscheidenden Faktoren von KI hinaus

Nutzen Sie KI und gehen Sie über das Erwartete hinaus, um die pure Leistungsfähigkeit von KI in Unternehmenslösungen zu verwandeln, die Menschen begeistern – und Renditen in großem Maßstab erzielen.

Besuchen Sie uns in Davos

Das Chalet von Cognizant beim Weltwirtschaftsforum befindet sich an der Promenade 68 zwischen Merantix und dem Central Sporthotel. 

Chalet von Cognizant in Davos. Schweiz