Unser Accelerator-Programm schult 200.000 Arbeits­suchende in der Ausübung stark nachgefragter Tech Fähigkeiten. Die Kandidat:innen absolvieren Online-Kurse und -Bewertungen und sammeln Erfahrungen in der Zusammen­arbeit mit Top-Kund:innen in wichtigen Branchen. Leistungs­träger:innen werden dann für spezielle Train-to-Hire-Programme oder Vorstellungs­gespräche bei Cognizant oder einem Synapse-Partner in die engere Auswahl genommen.