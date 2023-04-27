Enterprise Vibe Coding

Mit Vibe Coding wird jeder Mitarbeiter zum Creator

In einer Zeit allgegenwärtiger KI sind erfolgreiche Unternehmen diejenigen, in denen Menschen intuitiv damit arbeiten, Innovationen schnell freisetzen und proaktiv neu definieren, wie Arbeit durch neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine erledigt wird.

Wir erkannten die Chance frühzeitig und mobilisierten Führungskräfte und Mitarbeiter – sowohl Softwareentwickler als auch Nicht-Programmierer – zu einem Event, das sich zur größten Online-Veranstaltung im Bereich generative KI entwickelt hat.