Als wir die Vibe Coding Week ins Leben riefen, haben wir nicht nur eine Veranstaltung durchgeführt – wir haben bewiesen, dass die Zukunft der Unternehmensinnovation darin besteht, jedem einzelnen Mitarbeiter zu ermöglichen, sein Fachwissen zu erweitern und seine Kreativität mit KI zu entfalten. Die Organisationen, die dies verstehen, werden das nächste Geschäftsjahrzehnt prägen.

— Surya Gummadi, Präsident, Cognizant

Abzeichen GUINNESS WORLD RECORDS

Mit Vibe Coding wird jeder Mitarbeiter zum Creator

In einer Zeit allgegenwärtiger KI sind erfolgreiche Unternehmen diejenigen, in denen Menschen intuitiv damit arbeiten, Innovationen schnell freisetzen und proaktiv neu definieren, wie Arbeit durch neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine erledigt wird.

Wir erkannten die Chance frühzeitig und mobilisierten Führungskräfte und Mitarbeiter – sowohl Softwareentwickler als auch Nicht-Programmierer – zu einem Event, das sich zur größten Online-Veranstaltung im Bereich generative KI entwickelt hat.

254.000

Anmeldungen für Erkundung und Lernen

30.000+

Mitarbeiter nahmen an KI-Masterclass-Sitzungen teil

50.000+

Nutzer haben Ideen

30.000+

per Vibes in Apps verwandelt

Beschleunigen Sie die Transformation mit unserem bewährten Ansatz für Vibe Coding in großem Maßstab

Die Cognizant Enterprise Vibe Coding Blueprint Services bieten unsere bewährten Werkzeuge und Methoden, mit denen Kunden KI-unterstützte Programmierung in großem Maßstab sicher umsetzen können.

Entfesseln Sie Innovation

Fördern Sie barrierefreie Innovation, indem nicht-technische Rollen befähigt werden, zur Produktkonzipierung und zum Prototyping beizutragen.

Bauem Sie eine KI-orientierte Kultur auf

Statten Sie die Mitarbeiter mit den Werkzeugen und der Denkweise aus, um mit KI zu führen.

Fördern Sie Kompetenzbildung und Änderungsmanagement

Befähigen Sie Teams, die Zukunft der Arbeit zu erleben und mitzugestalten.

Erhöhen Sie das Tempo der Produktentwicklung

Beschleunigen Sie das Prototyping und die Markteinführungszeit.

Wie wir helfen

Beratungsdienste zur Beschleunigung der Operationalisierung von Vibe Coding und zur Risikoreduzierung:
  • Scoping and Strategie
  • Persona-Identifikation
  • Anbieterauswahl und Aktivierung
  • Sicherheitsvorkehrungen und Kontrollen
  • Infrastruktur-Enablement 
  • Einrichtung und Support für das Vibe-Coding-Event 
  • Evaluierung von agentischen Prototypen
Die IP, die Cognizant für die Vibe Coding Week entwickelt und verwendet hat:
  • Vibe Coding Hub zur Unterstützung von Registrierung, Lernen, Teambildung, Einreichung, Bewertung und Asset-Zusammenstellung
  • Von Cognizant Neuro® KI-gestützte agentische Prototyp-Bewertung im großen Maßstab, entwickelt vom KI-Forschungslabor von Cognizant

Operationalisierungsunterstützung durch Enablement-PODs.

Bereit, Ihr Unternehmen mit Vibe Coding zu transformieren?

Schließen Sie sich den zukunftsorientierten Organisationen an, die auf KI-basierte Geschäftsmodelle umsteigen. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung, wie wir Ihnen helfen können, die Vorteile von KI-unterstützter Programmierung für alle zu realisieren.

