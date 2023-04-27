Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@1c61d922" Karriere
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@2c05c32" News
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@68399303" Events
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@3602ac54" Investor:innen
Datenservices für das Trainieren von KI
Kontakt

Cognizant® AI Training Data Services: Umwandlung von rohen, multimodalen Daten in fertigen Treibstoff für Modelle

Der Erfolg von KI in Unternehmen hängt von Daten ab – selbst die besten Algorithmen für maschinelles Lernen versagen ohne saubere, relevante Trainingsdaten.

Seit vielen Jahren unterstützt Cognizant Digital-Native-Führungskräfte dabei, einige der fortschrittlichsten KI-Modelle der Welt zu trainieren. In Zusammenarbeit mit Vorreitern aus den Bereichen Technologie, Gesundheitswesen, Automobilindustrie, Medien und Einzelhandel haben unsere Spezialist:innen Milliarden von Datenpunkten und Millionen von Datenbeschriftungen über alle wichtigen Modalitäten hinweg kuratiert, kommentiert und qualitätsgeprüft – einschließlich Sprache, 2D/3D-Bilder, Videos und LiDAR, häufig angereichert mit Geo-Metadaten, um die Genauigkeit zu erhöhen.

Unsere AI Training Data Services ermöglichen es Forbes Global 2000-Kunden nun, unternehmenstaugliche KI-Modelle effizient zu erstellen, zu verfeinern, zu validieren und in großem Maßstab einzusetzen, indem sie einen technologiegestützten HITL-Ansatz (Human in the Loop) verwenden.

Unsere Dienstleistungen

Umfang

Multimodales Labeling (Text, Bild, Audio, Video, 3D, LiDAR); Sensorfusion und Anreicherung mit Geodaten; mehrschichtige Qualitätssicherung mit ML-gestützten Prüfungen

Ergebnisse

Hochpräzise Daten für Training oder Feinabstimmung

Umfang

Supervised Fine Tuning (SFT)-Sets, Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF), Adversarial/Red Team-Daten

Ergebnisse

Die Modelle sind auf die Sprache des Fachbereichs, den Ton der Marke und die Sicherheitsanforderungen abgestimmt

Umfang

Kontextdaten für agentische Lösungen; LLM-Benchmarks, Ranglisten und Berichte; sichere Bereitstellung von Virtual Private Cloud (VPC) mit vollständiger Herkunft

Ergebnisse

Transparente Leistungsverfolgung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Engagement-Modelle

Verwalteter End-to-End-Service für geschäftskritische Programme

Bedarfsgerechte Ausführung von Datendiensten für definierte Aufgaben

Beratung und Enablement zur Stärkung von Inhouse-Teams

Vorteile auf einen Blick


Höhere Modellgenauigkeit

Domänenspezifische Daten und RLHF richten die Ausgaben am Geschäftskontext aus


Schnellere Markteinführung

Ein optimierter Labeling-Prozess und Experten-HITL verkürzen den KI-Entwicklungszyklus


Geringeres Risiko

Menschliche Qualitätssicherung, Konsensprüfungen und Adversarial Testing helfen dabei, neue Regeln für KI-Risiken zu erfüllen


Geringere Kosten

Ein verwalteter Umfang ist effizienter als interne Ad‑hoc-Abläufe

Warum Cognizant?

Bewährt in großem Maßstab

Geprüfte Qualität von Milliarden von Datenpunkten und Millionen von Labels über Modalitäten wie Sprache, Bilder, Videos, LiDAR und Text hinweg

Profunde Branchenerfahrung

Unter anderem in den Bereichen Finanzen, Gesundheitswesen, Automobilindustrie mit Präzision auf Ontologie-Niveau

Operative Exzellenz

Jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Daten und KI, Verfahrenstechnik und Workforce-Management für den Datenbetrieb

Herstellerunabhängige technische Integration

Best-Fit-Plattformen, kein Lock-in

Vordenker:innenrolle

Die Zukunft in einer fahrerlosen Welt

High-Definition-Mapping ist eine entscheidende Voraussetzung für die Schaffung einer Welt autonomer Fahrzeuge ohne Fahrer:innen – und das Training von AV-Algorithmen mit diesen hyperdetaillierten Karten ist der andere entscheidende Schritt.

Mehr erfahren
Eine KI, die Informationen zu Autos auf einer Autobahn anzeigt
Wie generative KI die Datentechnologie für immer verändern wird

Datentechniker:innen sind für generative KI das, was Programmierer:innen für Software sind. Ihre Zukunft wird durch die Nutzung der Vorteile dieser transformativen Technologie gestaltet.

Mehr erfahren
KI-Kamera, die auf alle Menschen fokussiert, die eine Straße überqueren

Cognizant führt AI Training Data Services ein, um die Entwicklung von KI-Modellen auf Unternehmensebene zu beschleunigen.

Pressemitteilung lesen

„Da Unternehmen darauf abzielen, KI-gesteuerte Anwendungen zu entwickeln und generative und agentische KI zu implementieren, steigt ihr Bedarf an besseren Trainingsdaten rapide an. AI Training Data Services von Cognizant liefern überlegene, vielfältige Daten, die die Erstellung von KI-Modellen beschleunigen, die Modellgenauigkeit verbessern und die Einhaltung von Vorschriften unterstützen. Diese Lösung ist unerlässlich für Unternehmen, die das volle Potenzial von KI ausschöpfen und im Wettbewerb die Nase vorn haben wollen.“  

Anil Vijayan, Partner bei Everest Group

Sind Sie bereit, Ihre KI-Modelle auf eine zuverlässigen Dateninfrastruktur der Enterprise-Klasse zu skalieren?

Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie Cognizant Ihnen helfen kann, KI-Modelle schneller und besser zu erstellen, zu optimieren, zu validieren und bereitzustellen.

Bitte geben Sie einen gültigen Namen ein.
Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.
Bitte geben Sie einen gültigen Firmennamen ein.
Bitte geben Sie eine gültige Kontaktnummer ein.
Bitte wählen Sie die Region aus.
Bitte wählen Sie die Art der Anfrage.
Bitte wählen Sie Art der Unteranfrage.
Bitte aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Datenschutz­einwilligung.

Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.