Unser Ansatz

Cognizant führte eine gründliche Analyse durch, teilte Feedback und Markterfahrung, zeigte Nachteile auf und schlug Lösungen für das neue System vor. Der Schwerpunkt lag auf der Bereitstellung eines konsis­tenten End-to-End-Erlebnisses, das mit der Leitphilo­sophie von Siemens Healthineers, eine einheitliche CX zu schaffen, übereinstimmt. Wir haben weltweit Genesys Cloud CX-Dienste mit Hubs in den USA, Europa und Asien implementiert. Dualton-Mehrfrequenz- und interaktive Sprachantwortdienste bieten rund um die Uhr geschäftskritischen Support mit AWS Lambda-basiertem Identifizierungs­manage­ment. Außerdem haben wir in den USA, Deutschland, Spanien, Großbritannien und China mehr als 2.200 Agenten mit einer agilen, sprintbasierten Methodik eingeführt. Das Projekt ging nach fünf Monaten in Betrieb und wurde in acht Monaten abgeschlossen.