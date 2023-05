Die exklusive Technologie von NeoLoad sorgt für schnelle, effiziente und häufige Last- und Leistungstests, so dass Sie Ihr Internet, Intranet oder native mobile Anwendungen unabhängig von der verwendeten Architektur sorgenfrei bereitstellen können. Mit NeoLoad können Sie Tests schneller entwerfen, Skripte in nur 10 % der ursprünglichen Entwurfszeit verwalten und gleichzeitig das Testen in einem kontinuierlichen Integrationssystem automatisieren, so dass Sie so agil sind, wie es Ihre Entwicklungsteams benötigen.

Mit NeoLoad werden einfache Aufgaben automatisiert und schwierige Aufgaben einfacher. NeoLoad-Funktionen helfen Ihnen bei: