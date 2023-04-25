Moderne Unternehmen haben die Nase vorn, weil sie erstklassige Methoden nutzen, um das Kundenerlebnis zu optimieren, den Betrieb zu automatisieren und weiter in wettbewerbsintensiven Märkten wachsen.
Cognizant arbeitet mit Pega zusammen, um die Digitalisierung im gesamten Unternehmen voranzutreiben, damit die Vision der digitalen Transformation Ihres Unternehmens verwirklicht wird. Mit künstlicher Intelligenz, Robotik und intelligenten Bots erstellen wir Anwendungen, die überzeugende Kundenerfahrungen, Prozessautomatisierung und operative Exzellenz bieten. Als Mitglied des Partnerbeirats von Pega mit der weltweit größten und am längsten bestehenden Pega-Praxis sowie zwei Jahrzehnten Partnerschaft hat Ihr Unternehmen mit der umfassenden Erfahrung von Cognizant die Chance, das Unerwartete zu erwarten, disruptive Kräfte zu beseitigen und dabei gleichzeitig die Kundenbindung zu verbessern.