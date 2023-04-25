Wenn Ihre Organisation mit betrieblicher Ineffizienz und Problemen beim Release-Management zu kämpfen hat, unterstützen wir Sie bei der Implementierung von Best Practices und Methodologien, um Ihren IT-Betrieb zu verbessern. Wir verwenden agile Methoden zur Entwicklung von Anwendungen, die modern, leicht zu ändern und schnell bereitzustellen sind – wodurch sich ihre Markteinführungszeiten deutlich verkürzen. Darüber hinaus macht unser Low-Code-Ansatz im DevOps-Bereich eine kontinuierliche Bereitstellung einfacher als je zuvor.

Die Spezialist:innen von Cognizant nutzen die Pega-Platform zur Implementierung von ausgedehnten, prozessgesteuerten Anwendungen und bieten gleichzeitig eine Plattform für schnelle, unternehmensorientierte Anwendungen. Wir nutzen das Pega-Geschäftsprozessmanagement (BPM), Fallmanagement, Mitarbeiteranalytik, Entwicklungsmethoden mit geringem Programmieraufwand und Chatbots, um Prozesse zu automatisieren, Innovation zu beschleunigen und die Produktivität zu steigern. Unsere Teams waren die Wegbereiter für die Einführung von DevOps mit der Pega-Plattform und haben damit erhebliche Kosteneinsparungen bei der Automatisierung erreicht. Mit einer einheitlichen No-Code-Plattform können wir Ihnen helfen, Ihr Geschäft und Ihren Betrieb zu revolutionieren.