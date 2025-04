Eine neue Ära der Innovation mit Cognizant Im März 2023 wurde Mobica von Cognizant, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation, übernommen. Dadurch rückte Mobica in den Mittelpunkt der IoT-Praxis von Cognizant. Seit dem 31. Januar 2025 ist Mobica vollständig in die IoT-Geschäftseinheit von Cognizant integriert. Damit wurde ein leistungsstarkes Zentrum für Innovation und Know-how geschaffen. Durch diese Integration werden die spezialisierten Fähigkeiten von Mobica mit den globalen IoT-Fähigkeiten von Cognizant kombiniert, einschließlich intelligenter Produkte, vernetzter Mobilität, intelligenter Abläufe und industrieller Orchestrierungssysteme. Dies stärkt unsere Fähigkeit, hochmoderne IoT-, Software-Engineering- und digitale Lösungen in großem Maßstab bereitzustellen. Die umfangreichen globalen Fähigkeiten von Cognizant in verschiedenen Branchen haben Mobica deutlich verändert. Durch diese Integration hat sich Mobica weiterentwickelt – von einem Vermittler von erstklassigen Technikern hin zum Anbieter umfassender, erstklassiger technischer Lösungen, was einen neuen Standard in Sachen Innovation und Exzellenz setzt.