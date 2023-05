Als Reaktion auf die Anforderungen des Marktes müssen Sach- und Unfallversicherer wie Sie jede Customer Journey mit modernen Kernplattformen und einem umfassenden Ökosystem an Funktionen digitalisieren. Cognizant unterstützt Sie bei der Bewältigung dieser Herausforderungen mit Guidewire InsuranceSuite™, einem End-to-End-Ansatz für Guidewire-Implementierungen, der als Katalysator für die Transformation des gesamten Ökosystems dient und Legacy-Systeme mit neuen Funktionen wie Digital-, Cloud- und Infrastrukturdiensten verbindet.

Unsere Guidewire- und Versicherungsexpert:innen auf der ganzen Welt erbringen Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus der Implementierung, sowohl in den Räumlichkeiten des Kunden als auch in den Regional Delivery Centern (RDCs) von Cognizant, die über den gesamten Globus verteilt sind. Durch unsere Zusammenarbeit mit sieben der 10 größten internationalen Versicherer der Welt bringen wir beispielloses Wissen in jeden Auftrag ein, sodass Sie sicher sein können, eine außergewöhnliche Kundenerfahrung zu bieten und gleichzeitig die Betriebskosten zu optimieren. Sehen Sie sich hier die Details an.