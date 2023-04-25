Wir bieten Ihnen die Tools, die Ihre Organisation benötigt, um ihre innovativen Ideen in der heutigen intelligenteren, vernetzten Welt umzusetzen.

Mit der weltweit ersten digitalen Geschäftsplattform ebnet die Software AG den Weg für die digitalen Reisen unserer Kund:innen in verschiedenen Branchen. Unsere ganzheitliche Lösungssuite umfasst ARIS, Alfabet, Apama, Terrakotta, webMethods und Cumulocity IoT. Durch die Kombination von dynamischen Apps, datenreichem IoT, vorausschauender Analytik und Cloud-Funktionen mit lokalen und hybriden Bereitstellungsoptionen bieten wir unseren Kund:innen die optimale Grundlage für den Aufbau eines digitalen Geschäfts.

Cognizant verfügt über einen der weltweit größten Pools an Talenten der Software AG. Es ist ein jährlicher Sponsor der jährlichen Software AG Innovation Tour, der Anwenderkonferenz der Software AG. Unsere Zusammenarbeit wurde mit mehreren Innovationspreisen der Software AG für herausragende Leistungen bei der Optimierung von Geschäftsprozessen bei Kund:innen ausgezeichnet.