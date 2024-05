Fortgeschrittenes KI-Labor

Seit 2023 publiziert unser Forscher:innen­team zahlreiche Forschungs­ergebnisse und erhielt bei NeurIPS 2023 den Best Pathway to Impact Award. Das ausgezeich­nete Papier „ Discovering Effective Policies for Land-Use Planning“ unterstützt das von uns initiierte Projekt Resilience, das globale Partner zusammen­bringen soll, um die nachhaltigen Entwicklungs­ziele der UN voran­zu­treiben.