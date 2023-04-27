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Datenmodernisierung
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Digitale Transformation

Wie bereiten Sie Ihre IT-Umgebung kosteneffektiv auf die Vorhersage und Erfüllung der Geschäftsanforderungen von heute und morgen vor?
Wie erfüllt Ihr Unternehmen die ständig wachsenden Erwartungen moderner Kunden? Wenden Sie sich an Cognizant. Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Kernanwendungen und Ihre IT-Infrastruktur neu zu erfinden und zu modernisieren, um den steigenden Anforderungen Ihres Unternehmens gerecht zu werden – und gleichzeitig ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten.
Wir nutzen unsere umfassenden Kenntnisse über moderne Technologien, Anwendungen, Infrastrukturen, Sicherheitskonzepte, Betriebsmodelle, Branchenlösungen und humanorientiertes Design, um Transformationsrisiken zu mindern, während Sie sich für die Zukunft rüsten. Darüber hinaus konzeptionieren wir einfache, elegante Lösungen und übernehmen deren Implementierung. Auch übernehmen wir die schnelle, umfassende Transformation und Optimierung von Anwendungen und Infrastruktur, damit Sie die Versprechungen des digitalen Zeitalters einlösen das Wachstum Ihres Unternehmens voranbringen können.
Die Automatisierung der Dokumentation von Mainframe-Legacy-Anwendungen gewinnt durch COVID-19 an Bedeutung

In der Coronakrise haben Unternehmen keine andere Wahl, als Legacy-Anwendungen rundzuerneuern. Die Dokumenta­tions­automati­sierung für Mainframe-Legacy-Anwendungen von Cognizant auf Grundlage unserer ZDLCTM Knowledge Automation bietet eine schnelle, sichere und automatisierte Option, Informationen aus bestehenden Anwendungen zu extrahieren.

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Eine Broschüre mit dem Angebot von Cognizant.
Cognizant als führendes Unternehmen bei Services für die Anwendungs­automati­sierung genannt

Im Peak Matrix™ Bericht 2019 der Everest Group wurde Cognizant unter 19 Anbietern von Anwendungsautomatisierungslösungen aufgrund unseres Markteinflusses, unserer Vision und Leistungsfähigkeit zu einem der führenden Unternehmen ausgewählt.

Bericht lesen
Logo des Application Automation Services Summit der Everest Group im Jahr 2019

Unser Angebot

Den Unternehmenskern neu erfinden

Je anspruchsvoller und effektiver die Kundenerfahrungen werden, die Ihr Unternehmen erfordert, umso höher das Maß an Resilienz und Agilität, das Ihr Unternehmen benötigt, um sich am Markt zu behaupten. Dazu ist es erforderlich, Ihre IT-Kerninfrastruktur und -anwendungen grundlegend zu modernisieren, um Kundenanforderungen zu erfüllen und gleichzeitig die Risiken einer umfassenden Transformation zu bewältigen.

Migrieren Sie Ihre IT-Umgebung, um ältere und neue Anwendungen besser unterstützen zu können, einschließlich neuer Funktionen, um die geschäftlichen Anforderungen zu erfüllen, den Nutzen aus bestehenden Investitionen zu erhalten und die Kosten zu minimieren – sowohl heute als auch in Zukunft.

Cloud-Enablement

Steigen Sie im Rahmen ihrer digitalen Transformation um auf die Cloud, um Geschäftsziele zu erfüllen und das Wachstum zu fördern.

Infrastrukturservices

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Unternehmen „always on“ ist und durch agile, digitale Infrastrukturen und Services personalisierte Erfahrungen liefert.

Anwendungs­manage­ment

Liefern Sie Geschäftsergebnissen, die eine digitale Transformation ermöglichen und gleichzeitig die Kosten optimieren sowie die Vorhersehbarkeit verbessern.

Modernisierung der Services

Stellen Sie veraltete auf neue Anwendungen oder Plattformen um, einschließlich neuer Features, um dem Unternehmen die neuesten Funktionen bereitzustellen.

Wir nutzen Automatisierung, um Arbeitsplatztechnologien zu modernisieren. Unser Cloud-First-Ansatz hilft Ihnen, die Optimierung der Unternehmens-IT zu überdenken, einschließlich der Infrastrukturgrundlagen: Speicher-, Netzwerk- und Rechenzentrumsstrategien.

Anwendungsdienste und Modernisierung

Entdecken Sie neue Möglichkeiten, um die digitale Benutzererfahrung zu bieten, die sich der Kunde von heute wünscht.

Enterprise Platform Services

Optimieren Sie Ihr Back Office und verbessern Sie die operative Agilität und die Vernetzung Ihrer Belegschaft.

Quality Engineering & Assurance

Nutzen Sie einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem Spitzenqualität und Spitzengeschwindigkeit zusammentreffen.

Devops

Führen Sie einen schnellen, umfassenden und radikalen Wandel herbei, um Ihr Geschäft in ein digitales Unternehmen zu verwandeln.

Cognizant Softvision bietet das wohl umfassendste Digital Engineering-Know-how für die Entwicklung neuer Produkte und Erfahrungen. Hierzu werden Legacy-Anwendungen auf die Cloud umgestellt und Ihre Kerninfrastrukturen und -plattformen modernisiert.

Softwareentwicklung

Entwurf, Entwicklung und Bereitstellung von digitalen Produkten und Erfahrungen, die die Voraussetzung für Digital-First-Geschäftsmodelle bilden.

Veraltete Sicherheitslösungen. Hochentwickelte Cyberbedrohungen. Verbesserung der Compliance. Angesichts dieser und anderer Sicherheitsherausforderungen brauchen Unternehmen heutzutage einen proaktiven Partner, der Bedrohungen vorwegnehmen und neutralisieren kann, bevor sie Schaden anrichten können.

Cybersecurityservices

Schließen Sie Sicherheitslücken und fördern Sie Innovation, Transformation und Wachstum.

Aktuelle Veröffentlichungen

WHITEPAPERS

So senkt eine integrierte Cloud-Management-Plattform die Kosten und steigert gleichzeitig die Agilität

Durch eine „zentrale Oberfläche“ für das Multi-Cloud-Management können Unternehmen ihre Produktivität erheblich steigern, die Gesamtbetriebskosten von Cloud-Management-Tools senken und die Release-Zykluszeiten von Wochen auf nur eine Stunde verkürzen.

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Digitale Bewerbung.

WHITEPAPERS

AWS Cloud-Migration: Wie Modernisierung die Wertschöpfung beschleunigt

Die Migration in die Cloud wird in vielen Unternehmen durch umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen flankiert. Damit sollen Geschwindigkeit und Wirtschaftlichkeit der Bereitstellung von IT-Diensten verbessert, Geschäftsinnovationen gefördert und Kunden mit neuartigen Erfahrungen begeistert werden.

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Digitale Bewerbung.

WHITEPAPERS

Wie APAC-Versicherer ihre Verwaltungssysteme für digitale Policen der nächsten Generation modernisieren können

Versicherer im asiatisch-pazifischen Raum müssen ihre PAS-Strategien überdenken, um mit den Kundenanforderungen Schritt zu halten und relevant zu bleiben. Basierend auf unseren Erfahrungen beim Einsatz bei verschiedenen Versicherern bieten wir unsere Perspektiven und ein Modell für den Geschäftserfolg in der digitalen Welt.

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Mann arbeitet an einer digitalen Darstellung.

WHITEPAPERS

Optimierung des OT-Betriebs mit Verarbeitung von natürlicher Sprache

Da Künstliche Intelligenz heute bereits zum Alltag gehört, entwickeln sich Techniken zur Verarbeitung natürlicher Sprachen, mit denen IT-Teams ein besseres Verständnis ihrer Betriebslandschaft entwickeln und die Ticketverwaltung weiter optimieren können.

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Kollegen diskutieren etwas.

WHITEPAPERS

Betriebsmodell für kontinuierliche Bereitstellung in der Versicherungs­branche: Aufbau einer „Software-Wert­schöpfungs­fabrik“

Um mit digitalen Start-ups konkurrieren zu können, müssen etablierte Versicherer eine schlanke, rückstandsfreie Pipeline für eine schnelle Softwarebereitstellung entwickeln. Wir empfehlen einen integrierten Ansatz für die vier Arten von Veränderungen, die erforderlich sind: Kultur, Prozess, Engineering-Praktiken und Plattformen.

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Eine Konferenz findet statt.

WHITEPAPERS

Virtuelle digitale Surrogate & Blockchain: Die Zukunft von IoT in der Sharing Economy

Je mehr Konzepte wie z. B. digitale Zwillinge und intelligente Machine-to-Blockchain-Kontrakte für IoT-basierte Industrieunternehmen an Bedeutung gewinnen, umso realistischer wird die Vision von neuartigen grenzenlosen und autonomen Ökosystemen, die von einer reibungslosen Kooperation und betrieblichen Ergebnissen vorangetrieben werden. 

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LED-Bildschirm mit Wirtschafts­informationen.

WHITEPAPERS

Der Weg zum intelligenten ERP

Organisationen verfolgen einen betriebswirtschaftlichen Ansatz und wandeln ihre veralteten ERP-Backbones mithilfe von SAP S/4HANA in Innovationssysteme um.

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Dame schaut auf ihr Armaturenbrett.

News

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