Um in einer Zeit beispielloser Unbestänigkeit erfolgreich zu sein, müssen Versicherer künstliche Intelligenz nutzen, um schnellere und bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen - und das in großem Umfang. Um das zu erreichen, was wir als "intelligente Entscheidungsfindung" bezeichnen, müssen viele Versicherer ihre Datengrundlage modernisieren, um aus einer Vielzahl von traditionellen und neuen Quellen verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen.