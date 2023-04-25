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Dell Technologies
Wir sind ständig innovativ, damit Sie Ihren Weg von der Idee zur Innovation beschleunigen können.

Bei Cognizant glauben wir, dass Innovation mit menschlichem
Einfallsreichtum – dass jede Idee, ob groß oder klein, einen Unterschied machen kann. Doch die Führung werden die Unternehmen übernehmen, die sich auf die Beseitigung von Hindernissen auf dem Weg zum Erfolg konzentrieren.

Mit Lösungen von Dell Technologies können wir Ihrem Unternehmen dabei helfen, Ideen in Innovationen umzusetzen – und zwar so:

  • Entfesseln Sie Innovationen mit Multicloud by Design
  • Fördern Sie Innovationen mit einer modernen Dateninfrastruktur
  • Vereinfachen Sie Ihren Vorteil, um mehr Wert zu generieren
  • Überall arbeiten und innovativ sein
  • Transformieren Sie die Sicherheit mit Vertrauen
  • Bringen Sie KI in Ihre Daten
  • Geschäfts­transfor­mation vorantreiben
Dell-Logo
UNSERE LÖSUNGEN, SERVICES UND LEISTUNGEN

Wir bündeln unsere Stärken, um für Sie bessere Leistungen zu bringen.

Lassen Sie uns das volle Potenzial der Multicloud ausschöpfen und mit Dell APEX Innovationen in Ihrem Unter­nehmen entfesseln. Sie können die Agilität der öffentlichen Cloud und die Kontrolle der privaten Cloud mit leistungs­starken Technologien zusammen­bringen, denen Sie vertrauen.

Das Dell APEX-as-a-Service-Portfolio optimiert den traditionellen Infrastruktur­lebenszyklus von der Bereitstellung über den Betrieb bis zur Außerbetrieb­nahme und vereinfacht oder entlastet gleichzeitig die Verwaltung des Technologie-Stacks.

Entdecken Sie unser End-to-End-Dell-APEX-Portfolio mit Multicloud-, As-a-Service- und Pay-per-Use-Lösungen:

  • Computer und HCI
  • Lagerung
  • Cyber- und Datenschutz
  • Cloud-Plattformen
  • High Performance Computing
  • Gerät
  • Maßgeschneiderte Lösungen

Cognizant und Dell Technologies unterstützen Sie bei der Moderni­sierung Ihrer Daten­grundlage, um die Kom­plexität zu vereinfachen, die Produk­tivität zu steigern und Innovationen in Ihrer verteilten Daten­landschaft zu beschleunigen. Lassen Sie uns gemeinsam Ihre IT-Abläufe automatisieren und Multicloud-Flexibilität mit vertrauens­würdigen Daten­platt­formen erreichen, die IT-Fortschritte ermöglichen, die die organisa­torischen Anforderungen kontinuierlich übertreffen und den Wert der Daten maximieren.

Entwerfen Sie einen einheitlichen Ansatz am Rand, um Daten in Innovations­möglichkeiten umzuwandeln. Wir nutzen die jahrzehnte­lange Erfahrung und das breiteste Edge-Portfolio von Dell Technologies, um unabhängig vom Standort Echtzeit­einblicke für Ihre Mitarbeiter:innen und Abläufe zu gewinnen. 

Der Trend, ortsunabhängig zu arbeiten, beflügelt die Kreativität und fördert Innovationen. Jetzt können Sie die Dynamik mit vertrauens­würdigen Partnern fortsetzen. Cognizant und Dell Technologies liefern führende intelligente Geräte, sichere Technologien und hybride Arbeits­lösungen, die Ihnen dabei helfen, die IT zu vereinfachen und zu modernisieren, um überall eine nahtlose Zusammen­arbeit, Produktivität und Origi­nalität zu gewährleisten.

Schöpfen Sie mit Cognizant und Dell Technologies das volle Potenzial künstlicher Intelligenz und generativer KI in Ihrem Unternehmen aus. Wir können Ihnen dabei helfen, die Akzeptanz zu steigern und Intelligenz in Ihr Unternehmen zu integrieren – mit einem umfassenden Lösungs­portfolio, das das Potenzial von KI freisetzt. Schaffen Sie eine intelligente End-to-End-Grundlage, automatisieren Sie intelligente Entscheidungen mit erstklassigen Tools und definieren und treiben Sie Ihren Weg in die Zukunft durch kontinuierliche Innovation voran.

Um eine neue Idee umzusetzen, müssen Sie darauf vertrauen können, dass Ihre Daten und Anwendungen sicher und geschützt sind.

Mit den modernen Sicherheits­lösungen von Dell Technologies können Sie die Sicherheits­komplexität durch skalierbaren Datenschutz in Ihrer gesamten Umgebung, führende Zero-Trust-Integration/-Orchestrierung und Experten­dienste überwinden – alles auf einer intelligenten Infrastruktur. Unsere End-to-End-Lösungen helfen Ihnen dabei, die Sicherheit an Ihren strategischen Prioritäten auszurichten, um ohne Kompromisse ein zukunftsfähiges Geschäft aufzubauen.

Wir arbeiten mit Dell Technologies zusammen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Branchen neu zu erfinden, darunter Landwirtschaft, Energie, Finanzdienstleistungen, Gesundheits- und Biowissenschaften, Fertigung und Einzelhandel sowie der öffentliche Sektor.

Zu unserem Erfolgsrezept gehört das Verstehen von Branchen­trends und -treibern, das Definieren von Anwendungs­fällen gemeinsam mit unseren Kund:innen und die Zusammen­arbeit mit Partnern, um Lösungen zu entwickeln, die Software, Partner-IP, Dienste und Produkte umfassen. 

Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Trans­formations­anfor­derungen vorantreiben.

AUSZEICHNUNGEN UND ANERKENNUNGEN

Unsere Partner beflügeln uns zu höchsten Standards.

Sie wissen, was Qualität ausmacht. Wir sind stolz darauf, dass uns unsere Fachkolleg:innen für die Bereitstellung höchster Industriestandards schätzen.

Wenn Sie mehr über die Stärken dieses strategischen Partners erfahren möchten, besuchen Sie:

Dell Technologies

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