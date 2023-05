Die internationale Life-Sciences-Branche konzentriert sich auf die Bereitstellung digital entwickelter Lösungen, die den Alltag von Patienten, Pharmavertretern und Gesundheitsdienstleistern verbessern.

Cognizant verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Implementierung von Veeva-Lösungen, die diese Vision verwirklichen. Unser Global Veeva Center of Excellence nutzt unser umfassendes Know-how in der Life Sciences Branche und unsere führenden Technologiekompetenzen, um Lösungen bereitzustellen, die den Anforderungen unserer Kunden gerecht werden, unabhängig von ihrer Größe, ihrem Umfang oder ihrer Komplexität.

Als führender Global Veeva Partner verfügt Cognizant über einen der branchenweit größten Pools von Veeva Certified Services Professionals. Wir haben mit Veeva zusammengearbeitet, um Kunden bei der Modernisierung ihrer kommerziellen und regulatorischen Inhaltsplattformen zu unterstützen, um Prozesse zu vereinheitlichen, die Compliance zu stärken und maßgeschneiderte Erfahrungen bereitzustellen.

Wir sind bestrebt, unsere strategische Beziehung zu Veeva durch langfristige, nachhaltige Investitionen in Branchenlösungen, Ressourcenaktivierung und Technologie-Inkubatoren weiter zu stärken.