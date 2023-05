Am schnellsten ist Cognizant bei On-Demand-Tests As-a-Service über den Dienstleistungsmarkt, wo Tools, Infrastruktur und Services sowohl On Demand als auch im Abonnement an Kund:innen geliefert werden. Als Teil unseres Servicekatalogs bietet Cognizant die ADM-Tools von Micro Focus als Service an, um die Effizienz sowohl bei kurz- als auch bei langfristigen digitalen Projekten zu steigern. Wir stellen Lizenzen im Rahmen eines Pay-per-Use-Modells für Laufzeiten von nur einem Monat für Benutzer:innen bereit, so dass Sie ganz einfach nur für die von Ihnen benötigte Dauer auf leistungsstarke Testtools zugreifen können.