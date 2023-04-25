Generative KI

INTERAKTIVER BERICHT

Bestehende Unternehmen können nicht selbst zu KI-Natives werden, aber sie müssen wachsam bleiben, wenn diese KI-Emporkömmlinge neue Marktchancen ergreifen. Durch aktives Studium, wie KI-native Unternehmen KI in den Mittelpunkt ihrer Betriebsabläufe und Technologie stellen, können etablierte Unternehmen die Vorteile nutzen, die sich aus dem Denken und Handeln ihrer neuen Konkurrenten ergeben.