Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@57f7b076" Karriere
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@d3dc674" News
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@5bc443af" Events
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@2429e660" Investor:innen
Duck Creek Technologies

Pionierarbeit für die nächste Generation der Versicherungen

Als Premier-Tier-Partner von Duck Creek und Systems Integrator Partner of the Year: Innovation 2025 bringen wir mehr als 15 Jahre Bereitstellungserfahrung mit. Mit der leistungsstarken Cognizant Bluebolt®-Initiative, über 850 Anwendenden weltweit und über 30 Duck Creek OnDemand(DCOD)-Implementierungen sind wir in den Bereich der KI-gestützten Bereitstellung vorgedrungen.
Cognizant hat neun Gen-KI-Beschleuniger für Duck Creek entwickelt, die den Implementierungsaufwand um über 50 % reduzieren, die Zeitpläne um 25–35 % verkürzen und die Migrationskosten um bis zu 45 % senken. Gemeinsam investieren, innovieren und vermarkten Cognizant und Duck Creek in Nordamerika, EMEA und Asien-Pazifik, um Versicherern zu helfen.
Als erster SI, der Duck Creek für Krankenversicherung, Policy with Active Delivery, DMS und Claims V12 implementiert, legen wir die Messlatte für die P&C-Transformation höher.

Werte aus der Praxis

15+

Jahre Partnerschaft

850+

Anwendende
 

650+

DC-Zertifizierungen
 

40+

Kunden betreut
 

30+

DCOD-Implementierungen

Auswirkungen der KI

9

Gen-KI-Beschleuniger
 

50 %+

weniger Aufwand für wichtige Arbeitsströme

25 %–35 %

Verdichtung des Programmzeitplans insgesamt

3

Beschleuniger im Einsatz
 

Q2 2026

letzte Einführung von Beschleunigern

Messbare Erfolge

850+ Spezialisten

Globale Präsenz von Duck Creek-Anwendenden in Nordamerika, EMEA und APJ

Innovations-führer 2025

Anerkennung für die erste Einführung von Policy with Active Delivery (PAD) und die erste Spartenimplementierung im Gesundheitswesen

300.000+ Ideen

Unterstützt von Bluebolt, unserer proprietären Plattform, die Innovation von der Ideenfindung bis zu messbaren Kundenergebnissen steuert

30+ DCOD-Erfolge

Nachgewiesene Expertise bei der Migration komplexer Anbieter zu einer stets aktuellen, cloud-nativen SaaS-Basis

Die drei Vektoren der KI-Modernisierung

KI-Lösungen

Automatisiert das Lesen von Anforderungen zur Erstellung von XML-Konfigurationsdateien, was den manuellen Aufwand erheblich reduziert

Autonome KI-Agenten, die den Schadenszyklus über Schadensmeldung und -bewertung hinweg verwalten und so manuelle Verzögerungen reduzieren

Eine Low-Code-Plattform für duchgängige Daten- und Inhaltsmigration über Systeme und Formate hinweg

Dieser Gewinner des Hatch-A-Thon 2024, der allgemein als Nextgen-Schadensassistent von Cognizant bekannt ist, liefert Schadensregulierern KI-gesteuerte Kontextreaktionen für schnellere Abwicklungen.

Befähigt kleine Unternehmen mit personalisierten Einblicken, um die Cyber-Versicherungskompetenz zu verbessern und intelligentere Deckungen zu bieten

Unser Angebot

KI-gestützte Implementierung und Migration

End-to-End-Bereitstellung über die gesamte Duck Creek-Suite – Police, Produzent, Abrechnung, Schadensfälle, DMS, Rückversicherung und Klärung – mit neun Gen-KI-Beschleunigern, die in alle sieben Implementierungsphasen eingebettet sind. Programme sind jetzt in 22–24 Monaten statt 30 abgeschlossen, der Konfigurationsaufwand wurde halbiert und die Migrationskosten sind um 45 % gesunken.

Abstraktes Bild einer Wolke aus Glas über einem Block
Gen-KI-Lösungen für den Versicherungsbetrieb

Das Portfolio von Cognizant umfasst neun Gen-KI-Beschleuniger, die von der Erkennung bis zur Bereitstellung reichen – etwa einen Smart Assistant für Anforderungen, einen automatisierten Produktkonfigurator, einen Formular-Wiederverwendbarkeitsvalidator und einen Smart Migrator. Drei Beschleuniger befinden sich in Produktion, zwei werden im zweiten Quartal 2026 lanciert und vier sind für das zweite Halbjahr 2026 geplant.

Cognizant integriert KI in die Produktionsabläufe von Duck Creek und bietet Werkzeuge wie Schadensassistenten, Schadensegmentierung, agentengestützte Fusion und für Duck Creek entwickelte intelligente Assistenten für Geschäftsregeln an.

Ein abstraktes Bild einer blau beleuchteten Leiterplatte
Verwaltete Ausführungsdienste und Beratung

SLA-gesteuertes Incident Management, Automatisierung von Release-Pipelines, Kl-gesteuerte Bureau-Circular Adoption und BAU-Verbesserungen sorgen dafür, dass die Duck Creek-Plattformen stets stabil und konform sind und kontinuierlich verbessert werden.

Plattformberatung und KI-Reifebewertung – Plattformauswahl, TCO-Modellierung und Transformationsroadmap-Design, gestützt auf das fünfstufige Gen-KI-Reifemodell von Cognizant – zeigen, wo ein Versicherer derzeit steht, und weisen den praktischen Weg zum KI-unterstützten Versicherungsbetrieb.

Abstraktes Bild von miteinander verbundenen kreisförmigen bläulichen Klumpen
Ein echter gemeinsamer Go-to-Market

Cognizant und Duck Creek verfolgen ein gemeinsames Go-to-Market-Modell in Nordamerika, EMEA und Asien-Pazifik mit gezielten Investitionen: E&S- und DCOD-Migration in Nordamerika; Gewerbelinien und Rückversicherung in EMEA; Gesundheitssparte und Plattformkonsolidierung im asiatisch-pazifischen Raum.

Unser Team trainiert an der Duck Creek University, besitzt über 650 aktive Zertifizierungen und arbeitet von Nearshore-Zentren auf drei Kontinenten. Im Rahmen der CoE-Ausbildung werden jährlich über 50 Mitarbeitende zertifiziert.

Wir waren der erste SI-Partner, der Duck Creek Policy with Active Delivery, die globale Gesundheitsbranche, sowie DMS und Claims V12 implementiert hat.

Ein abstraktes Bild von geschwungenen Linienstreifen, beleuchtet in bläulichen Farben

Auszeichnungen

In den letzten 12 Monaten haben Cognizant und seine Kunden vier Duck Creek-Auszeichnungen in den Bereichen KI-Innovation, exzellente Leistungen bei der Bereitstellung und historische Premieren erhalten. Zwei würdigten die eigene Innovationsführerschaft von Cognizant und zwei erkannten Kundenergebnisse an, bei deren Lieferung wir unterstützt haben.

PARTNER DES JAHRES

Systems Integrator Partner of the Year: Innovation

Ausgezeichnet für seine Bilanz in puncto KI-gestützter Innovationen und Bereitstellungen, die Duck Creek dabei halfen, die Möglichkeiten bei der Sach- und Unfallversicherung neu zu definieren.

Abstraktes Bild von gepunkteten bunten Partikeln, die Berggipfel bilden

EXZELLENZSTANDARD

Formation Awards 2025, FCCI Insurance

Das End-to-End-Transformationsprogramm von FCCI – von der Produktdefinition bis zur Implementierung der Duck Creek-Suite – wurde als herausragendes Beispiel für Innovation und operative Effizienz anerkannt. Cognizant fungierte während der gesamten Zeit als Implementierungspartner von FCCI.

Ein abstraktes Bild, bunte Lichter vor dunklem Hintergrund, das eine tunnelartige Struktur bilden

EXZELLENZSTANDARD – HISTORISCHER MEILENSTEIN

Formation Awards 2025, HDFC ERGO

HDFC ERGO wurde der erste indische Versicherer und weltweit der erste Versicherer, der Duck Creek für die Krankenversicherung implementierte – ein historischer Meilenstein in der geografischen und geschäftlichen Expansion der Plattform. Cognizant war bei dieser Implementierung führend.

Ein abstraktes Bild einer sicherheitsschildähnlichen Glasstruktur, die über kreisförmigen, hell beleuchteten Partikeln schwebt

INNOVATIONS-CHAMPION

Hatch-A-Thon-Innovationschampion

Cognizants Nextgen-Schadensassistent – eine auf Azure basierende Gen-KI-Lösung, die Schadensregulierer mit kontextuellen KI-Einblicken ausstattet – gewann den Formation '24 Hatch-A-Thon. Dabei handelt es sich um einen von neun Gen-KI-Beschleunigern, die Cognizant für das Duck Creek-Ökosystem entwickelt hat. Er wird inzwischen in der Produktion eingesetzt.

Ein abstraktes Bild von Lichtlinien, die verschiedene Strukturen bilden, mit Lichtstreifen, die nach oben schießen
Was bedeutet Premier Tier?

Das Partnerprogramm von Duck Creek besteht aus drei Stufen. Premier, die höchste Stufe, ist für Systemintegratoren reserviert, die außergewöhnliche Implementierungsqualität, zertifizierte fundierte Anwenderkompetenz, Kundenzufriedenheitswerte und gemeinsame Go-to-Market-Investitionen nachweisen.

Ein Abstract digitaler Symbole, die über einer Digitalplatine schweben und durch Linien miteinander verbunden sind

Im Blickpunkt

VERSICHERUNGEN

KI-gestützte Bereitstellung in der Produktion

Einer der besten 20 Schadens- und Abrechnungsanbieter im Nordosten der USA, der den Smart Migrator und Smart Extractor von Cognizant im Rahmen eines aktiven Duck Creek-Programms für die Modernisierung von Policen und Abrechnung nutzt, erreichte Folgendes:

  • 30%ige Senkung des Migrationsaufwands
  • 40%ige Senkung des Konfigurationsaufwands
  • 20 % schnellere Erkennung 
Eine Person, die sich bei der Arbeit mehrere Desktop-Monitore und einen Laptop anschaut

VERSICHERUNGEN

Markteinführung von E&S für mittelgroße Versicherer in den USA

Ein mittelständischer US-Versicherer brachte sechs neue E&S-Produkte in mehreren Bundesstaaten auf DCOD auf den Markt, übertraf damit sein Umsatzziel um 25 % und den Go-Live-Zeitplan um 3–6 Monate – teilweise angetrieben durch Kl-beschleunigte Anforderungserfassung und Formularentwicklung, wodurch Folgendes erreicht wurde:

  • Umsatz von 7,7 Mio. USD im ersten Jahr 
  • 47 % Angebots-Abschluss-Quote 
  • Über 65 % der Einreichungen über automatisiertes STP 
Eine Ärztin mit einem Stethoskop, die einer lächelnden älteren Patient etwas auf einem Tablet zeigt

GESUNDHEIT

Digitale Transformation der Krankenversicherung für Indiens führenden P&C-Anbieter

Diese Transformation, die bei Duck Creek Formations '25 anerkannt wurde, markierte die weltweit erste Spartenimplementierung im Gesundheitswesen auf Duck Creek OnDemand. Die Migration ermöglichte es Indiens größtem privaten P&C-Anbieter, täglich über 200.000 Angebote zu veröffentlichen, was bedeutete:

  • Über 100.000 Policen in den ersten 12 Monaten 
  • 80 % weniger manuelle Überprüfungen 
  • Einsatzbereitschaft neuer Produkte in 3–4 Wochen 
Ein Gruppentreffen in einem Büro an einem Tisch mit offenen Laptops

VERSICHERUNGEN

Migration globaler Gewerbelinien für Tier-1-Versicherungen in mehr als 80 Länder

Vier Gewerbelinien wurden aus fragmentierten On-Premise-Systemen in Duck Creek in eine zentrale DCOD-Plattform migriert, welche die KI-Migrationsbeschleuniger von Cognizant nutzte. Dies führte zu:

  • 30%ige Reduzierung des Migrationsaufwands
  • 40%ige Reduzierung des Konfigurationsaufwands
  • Abschaffung der On-Premise-Lizenzierung
Ein Gespräch mit drei Personen an einem Bürotisch, wobei ein Mann auf einen Laptopbildschirm zeigt

RÜCKVERSICHERUNG

Duck Creek Reinsurance für mittelgroße Versicherer in den USA

Cognizant und Duck Creek implementierten gemeinsam DCR. Dadurch wurden die fragmentierten Altsysteme für die Rückversicherung durch eine einheitliche Plattform für Vertrags-, Prozess- und Buchhaltungsmanagement über alle Produktlinien hinweg ersetzt.

  • 15%ige OpEx-Reduktion (prognostiziert) 
  • 30%ige Verbesserung des Verarbeitungszyklus 
  • 25 % schnellere Abwicklung 
Eine Fachkraft, die ein Notizbuch hält und einem Paar etwas erklärt

VERSICHERUNGEN

Modernisierung der Wohngebäude- und Kfz-Versicherungsplattform für einen regionalen Schadens- und Unfallversicherer in den USA

Fünf Altanwendungen wurden durch die vollständige Duck Creek OnDemand-Suite ersetzt, die eine schnellere Produkteinführung und schrittweise Ausweitung auf Bundesstaaten auf einer einzigen, wartbaren Plattform ermöglicht. Das Ergebnis

  • Über 2.000 Policen in den ersten 12 Wochen
  • Mehr als 50 Integrationen bereitgestellt
  • 80 %–90 % 00TB-Konformität
Ein Mann, der an einem Computertisch sitzt und vor einem Monitor auf einer Tastatur tippt

VERSICHERUNGEN

Digitales AgencyPortal-Engagement für einen großen US-amerikanischen P&C-Anbieter

Ein großer US-amerikanischer P&C-Anbieter ersetzte seine alte Agentenplattform durch Duck Creek AgencyPortal. Dadurch wurde der Verkaufszyklus von vier Tagen auf einen Tag verkürzt und ein wiederholbares Rollout-Modell für mehrere Bundesstaaten eingeführt, wodurch Folgendes erreicht wurde:

  • 300%ige Verbesserung der Vorlaufzeit
  • 95 % direkte Verarbeitung
  • 12%ige bis 18%ige Reduktion der Implementierungskosten
Zwei Frauen schauen auf einen Computerbildschirm

VERSICHERUNGEN

Kommerzieller Durchbruch im Bereich E&S

Trefferquote von 47 % für einen mittelgroßen US-Versicherer, indem eine Greenfield-DCOD-Plattform mit mehr als 30 Ökosystemintegrationen implementiert wurde.

Eine Fachkraft, die an einem Tisch sitzt und zwei Kunden eine Dokumentenakte zeigt

VERSICHERUNGEN

Modernisierung eines globalen Tier-1-Versicherers

Implementierung einer Migration von gewerblichen, Finanz- und Unfallversicherungen auf einer einheitlichen Unternehmensarchitektur.

Ein lächelndes Paar, das auf einem Sofa sitzt, und der Mann schüttelt die Hand einer gegenüber sitzenden Fachkraft.

Wenn Sie mehr über die Stärken dieses strategischen Partners erfahren möchten, besuchen Sie

Duck Creek Technologies

Gespräch fortsetzen

Stellen Sie einen Kontakt zu uns her, damit Sie herausfinden können, was Sie mit unseren Partnerschaften erreichen.

Bitte geben Sie einen gültigen Namen ein.
Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.
Bitte geben Sie einen gültigen Firmennamen ein.
Bitte geben Sie eine gültige Kontaktnummer ein.
Bitte wählen Sie die Region aus.
Bitte wählen Sie die Art der Anfrage.
Bitte wählen Sie Art der Unteranfrage.
Bitte aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Datenschutzeinwilligung.

Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.