Cognizant WorkNEXT™ UEM definiert die Art und Weise neu, wie die Unternehmens-IT Anwendungen, Informationen und Dienste für Benutzer auf allen Plattformen und Geräten bereitstellt und verwaltet.

Basierend auf VMware Workspace ONE, der Unternehmensplattform, kann die IT einen für Einzelpersonen optimierten digitalen Arbeitsplatz der eine funktionsübergreifende Zusammenarbeit bereitstellen: Jeder Mitarbeiter kann mit dem Gerät arbeiten, das ihm am besten liegt, und dabei darauf vertrauen, dass alles, woran er arbeitet, sicher ist – unabhängig vom Gerät.

Das Angebot vereint Identitäts- und Unternehmensmobilitätsmanagement mit Desktop-/Anwendungsbereitstellungstechnologien, die einen kontextsensitiven und sicheren Zugriff auf Geräte und Anwendungen bieten. Mit der WorkNEXT UEM-Lösung von Cognizant können Ihre Mitarbeiter überall, jederzeit und von jedem Gerät aus arbeiten. Dabei haben sie sicheren und nahtlosen Zugriff auf alle Geschäftsressourcen, die sie benötigen, um durch die Decke der Produktivität zu stoßen.