Capturando el contexto del cliente



La explosión de datos digitales que generamos en nuestras interacciones nos brinda la oportunidad de aprovecharlos para conocer mejor a nuestros clientes. Sin embargo, estos datos están creados y gestionados en otros sistemas que no son los típicos sistemas transaccionales, como CRM o facturación, lo que dificulta obtener una vista completa de los clientes.

Esto se debe a que no siempre se integran todos los datos contextuales generados en otros sistemas o propiedades digitales, como la web o la app móvil de la empresa. Como resultado, nos faltan piezas de información que podrían ayudarnos a tomar mejores decisiones y proporcionar experiencias óptimas. Otro aspecto importante es que las arquitecturas de datos en las empresas suelen tener problemas para capturar y procesar datos de manera rápida. Esto se debe a que muchos datos se procesan en lotes, lo que significa que se recopilan y procesan en un momento determinado. Como resultado, existe un retraso entre la generación de un dato y su uso para tomar una decisión o realizar una acción.



Incluso cuando las empresas tienen la capacidad de procesar datos en tiempo real, a menudo se trata de iniciativas aisladas que no aprovechan todos los departamentos que intervienen en la experiencia del cliente. Esto significa que las empresas no pueden ofrecer una experiencia "end-to-end" coherente. Por ejemplo, el departamento de marketing no puede ofrecer una propuesta comercial relevante si no sabe si el cliente tiene una incidencia abierta en el departamento de servicio o qué nivel de satisfacción tiene con la resolución de ésta.