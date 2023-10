The Future of Women in Tech Summit 2023, evento patrocinado por Cognizant, celebró su tercera edición en Madrid. Más de un millar de personas asistieron presencialmente o siguieron virtualmente el evento que pretende inspirar a las jóvenes y a las mujeres para que desarrollen su carrera profesional en el mundo TIC.

Mostrar a las nuevas generaciones la tecnología como un mundo lleno de posibilidades para que desarrollen su carrera profesional es el objetivo con el que nace The Future of Women in Tech en 2020. De acuerdo con las cifras que proporcionó la ONG Technovation Girls durante su intervención en la jornada, la representación de la mujer en el sector en España ronda el 20%, aunque solo un 4% ocupa puestos de liderazgo tecnológico. Unas cifras que revelan la infrarrepresentación de la mujer en un sector clave en plena digitalización de la sociedad. Reducir la brecha entre géneros requiere romper estereotipos arraigados en la infancia, mostrar mujeres que sirvan de inspiración y referencia, y promover una cultura de la diversidad y de la inclusión en las organizaciones. En este punto, Cristina Álvarez, Head of T&O para España y Europa, Grupo Santander, señala “la importancia de tener líderes inclusivos, sobre todo, de nivel medio que ayuden a establecer esa mentalidad abierta en la organización”. Por su parte, Dámaso Cebrián, CIO SCIB, Grupo Santander, habla de la necesidad de “un cambio de actitud en los líderes que deben pasar de centrarse en encontrar una solución a una posición de escucha activa para entender los diferentes ángulos de un mismo problema”.

Maternidad, el gran techo de cristal

La maternidad supone un antes y un después en la vida personal, pero también profesional de las mujeres. Según el último estudio del INE “Mujeres y hombres en España", un 70,4% de las mujeres que están en edad de trabajar con hijos tenía un puesto de trabajo en 2022 -último dato disponible-, frente al 75,6% de las mujeres que no han sido madres. En el caso del hombre, el 89,4% de los varones en edad de trabajar y con descendencia tiene un empleo. Esto indica que la mujer en muchas ocasiones se ve ‘obligada’ a renuncia para asumir las labores de cuidado y crianza.