Cognizant se suma a la iniciativa The Future of Women in Tech Summit como parte de su compromiso con fomentar la participación de la mujer en las carreras STEM y en las profesiones relacionadas con la tecnología.

Cognizant participa como patrocinador por segundo año consecutivo en el evento organizado por el Banco Santander, para promover la visibilidad de la mujer en la tecnología y servir de inspiración profesional para otras. La edición de este año gira en torno a la diversidad de género en la inteligencia artificial (IA) generativa o GenAI, con el objetivo de favorecer un desarrollo de soluciones tecnológicas sin sesgos y contribuir a una sociedad más equitativa y justa para todos.

A pesar de que en la actualidad la contratación de talento femenino en la ingeniería de IA se ha duplicado, según datos de Linkedin, todavía sigue siendo un sector con poca participación en esta tecnología. El Foro Económico Mundial estima que tan solo un 12% de los profesionales que trabajan en inteligencia artificial en todo el mundo son mujeres, mientras que, en España, el informe III edición de LIDEResA, 'Género y la Ética de la Inteligencia Artificial' cifra en un 22% las mujeres que trabajan en este campo. Esta infrarrepresentación se traduce en una falta de perspectiva en el diseño y el desarrollo de esta tecnología y, por tanto, en la comercialización de soluciones que no reflejan las necesidades, experiencias y perspectivas de las mujeres, perpetuando de esta forma posibles situaciones de discriminación y desigualdad.

The Future of Women in Tech Summit articula una agenda de cuatro horas de duración (16.00-20.30) en la que intercalan ponencias sobre el liderazgo la GenAI a cargo de Nuria Oliver, PhD, Director of the ELLIS Alicante Foundation, con mesas redondas sobre cómo desbloquear las oportunidades de la GenAI y el género de esta tecnología. En esta última, Marta López, Cultural Transformation Cognizant, expondrá la visión de la organización para contribuir a cerrar la brecha de género con ejemplos de las iniciativas de su política de diversidad e inclusión.

La cuarta edición de The Future of Women in Tech Summit, que se celebrará el próximo miércoles 25 de septiembre en la Ciudad Financiera del Banco Santander (sala Auditorium Solaruco), arranca con la previsión de superar los más de 1.500 asistentes presenciales o virtuales de la edición 2023.

Para registrarte a The Future of Women In Tech Summit 2024 del Banco Santander, visita el siguiente enlace.