KI-Agenten für Unternehmen
Multi-Agenten-Systeme – die Zukunft der Unternehmens-KI
Multi-Agenten-Systeme ermöglichen es Unternehmen, interne Silos durch vernetzte und dennoch dezentrale Entscheidungsfindung aufzubrechen, wobei Agenten unabhängig voneinander zusammenarbeiten, um komplexe Probleme zu lösen. Sie bieten Skalierbarkeit über Funktionen und Regionen hinweg, was eine einfache Erweiterung ohne Systemüberholungen ermöglicht, und bieten Ausfallsicherheit durch Redundanz, um selbst beim Ausfall von Agenten die Kontinuität zu gewährleisten.
Neuro AI Multi-Agent Accelerator in Aktion
Erfahren Sie, wie unser Framework skalierbare, intelligente Agentennetzwerke für die Finanzdienstleistungsbranche erstellt.
Wichtigste Alleinstellungsmerkmale
Nachgewiesene Ergebnisse mit agentengesteuerter KI
„Die Zunahme autonomer Agentennetzwerke in Unternehmensworkflows unterstreicht den dringenden Bedarf an einem strukturierten Framework, das eine nahtlose Interaktion und Koordination zwischen Agenten ermöglicht. Cognizant geht diese Herausforderung direkt an – mit einem Multi-Agenten-Framework, das eine Lösung bietet, die sich auf Skalierbarkeit und Interoperabilität konzentriert, das heißt auf die zentralen Anliegen für Unternehmen, die Agenten effektiv in ihre Infrastruktur integrieren möchten.“
Vishal Gupta, Partner, Daten und KI, Everest Group
Spotlight
Machen Sie den ersten Schritt, um Multi-Agenten-Systeme für Ihr Unternehmen zu ermöglichen
Erfahren Sie, wie Neuro AI Multi-Agent Accelerator Ihr Unternehmen mit skalierbaren, agentengesteuerten Lösungen unterstützt, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
