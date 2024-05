Mientras que los retailers a menudo ligan la sostenibilidad con el rendimiento del negocio. Según el estudio elaborado por Oxford Economics junto con Cognizant, pueden cumplir mejor sus objetivos al conectar estos esfuerzos con iniciativas de transformación digital en curso.

Cuando se trata de sostenibilidad, los ejecutivos del retail se enfrentan a dos realidades ineludibles y, en ocasiones, opuestas. Por un lado, la sostenibilidad se ha convertido en una prioridad empresarial no negociable. Por otro, los retailers están bajo la presión constante de brindar altos niveles de valor a los públicos objetivos en un entorno económico tremendamente cambiante.

En el estudio “Deep Green: how data, technology and collaboration will drive the next phase of sustainability in business.”), en el que se entrevistaron a más de 3.000 ejecutivos sénior, entre los que se incluían 295 del sector retail, más de tres cuartas partes (76%) de los retailers reconoció la sostenibilidad como una prioridad estratégica, subrayando la creciente importancia de este asunto y la creencia generalizada de que los retailers deben operar de una forma responsable con el medio ambiente.

El hecho es que, mientras que puede parecer que los programas de sostenibilidad compiten con otras iniciativas de negocio, sobre todo, con los proyectos de transformación, es la integración de todos estos esfuerzos lo que proporcionará un mayor valor al negocio.

Replantear la agenda de sostenibilidad

Puede parecer contradictorio, pero la clave para avanzar y acelerar la agenda de la sostenibilidad reside en replantear el diálogo para que abarque algo más que la propia sostenibilidad.

Más que ver la sostenibilidad como una ocurrencia tardía o una serie de iniciativas aisladas, los retailers necesitan colocarla en primer plano desde el principio de cada programa de modernización e incorporarla en toda la organización y en todo el ciclo de vida del producto.

Hacerlo es clave para ir más allá de lo que conocemos como “ganancias rápidas” de mejorar las métricas actuales de la sostenibilidad, garantiza que la organización desarrolla los procesos internos, las capacidades y los elementos culturales para dar soporte a esfuerzos de alto valor a más largo plazo. Tales esfuerzos podrían incluir una mejora de la capacidad para monitorizar las emisiones de Alcance 3 o asegurar que la calificación de “comercio justo” de un producto hace realmente honor a su nombre

El estudio revela que muchos retailers ya están adoptando este enfoque, aunque sea de forma inadvertida.

Al mismo tiempo, los participantes también pusieron de manifiesto una falta de urgencia cuando se trata de invertir en sostenibilidad, no siendo hasta después de 2025 cuando se espera el mayor crecimiento anual en esta partida. Es más, menos de la mitad (43%) afirma que tiene los datos, el análisis y la capacidad de generar informes necesarios para progresar en sus iniciativas de sostenibilidad.

Los datos subrayan la desconexión entre los objetivos declarados por los retailers y las inversiones necesarias para desarrollar las capacidades e implementar las herramientas para realizar avances significativos.